Oakley et Meta présentent les lunettes connectées Meta Vanguard, un concentré de technologie au service des athlètes, dont les ambassadeurs Mbappé et Beaugrand. Cette nouvelle paire mêle à la fois IA, design sportif et intégration d’applis de performance en temps réel.

Annoncée lors de Meta Connect, la nouvelle génération de lunettes connectées Oakley Meta Vanguard marque un tournant dans la stratégie d’EssilorLuxottica et de Meta. Après le lancement des Oakley Meta HSTN, ce nouveau modèle s’adresse directement aux athlètes en quête de performance, de confort et de connectivité en temps réel.

Le footballeur Kylian Mbappé et la triathlète championne olympique à Paris 2024 Cassandre Laure Beaugrand, ambassadeurs de la marque de lunettes, ont évidemment participé à la promotion de la nouvelle paire. Au cœur de cette campagne, on retrouve également le quarterback américain Patrick Mahomes, le cycliste britannique Mark Cavendish ou encore le basketteur américain JR Smith.

Pensées pour les environnements extrêmes – pluie, vent, poussière, soleil intense – les Oakley Meta Vanguard allient le design sportif emblématique d’Oakley à une intégration technologique poussée. Dotées de verres PRIZM interchangeables, elles sont équipées d’une caméra ultra-large de 12 MP (122°) et de haut-parleurs à oreille libre avec réduction de bruit avancée. La classification IP67 leur assure une résistance à l’eau et à la poussière, idéale pour les sports d’endurance.

Garmin et Strava intégrés au logiciel

Mais au-delà du hardware, c’est l’écosystème logiciel qui différencie ce produit sur le marché. Grâce à l’intégration avec des plateformes comme Garmin et Strava, les utilisateurs peuvent accéder à des données de performance en temps réel — sans jamais avoir à sortir leur téléphone. Avec une autonomie de 9 heures en usage mixte, extensible à 36 heures via l’étui de chargement, les Oakley Meta Vanguard s’imposent comme un compagnon fiable pour les marathons, triathlons ou longues sorties cyclistes.

Disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne en quatre coloris, elles sont proposées à 549 €, un tarif premium qui positionne le produit sur le segment haut de gamme, dans une logique de différenciation forte. Le design reste fidèle à l’ADN de la marque californienne, tout en intégrant discrètement les éléments techniques – un atout stratégique pour séduire un public soucieux à la fois de style et de performance.

« Un nouvel horizon »

Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large d’EssilorLuxottica et Meta pour créer une nouvelle catégorie de wearables : les lunettes avec intelligence artificielle intégrée. En complément des Ray-Ban Meta (Gen 2), les Oakley Meta Vanguard incarnent une nouvelle vision du sport connecté, dans laquelle l’athlète est soutenu par une technologie invisible, mais omniprésente.

« Cette dernière innovation, née de notre étroite collaboration avec Meta, révèle un nouvel horizon. […] Nous sommes fiers d’être, avec Meta, des pionniers de ce domaine, au riche potentiel d’innovation », a déclaré Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica.

Pour Meta, ce partenariat stratégique va au-delà du produit. « Ensemble, nous avons défini les lunettes avec IA comme une nouvelle catégorie technologique », a souligné Mark Zuckerberg. La feuille de route est claire : faire des lunettes connectées une interface naturelle entre l’utilisateur, son environnement et, demain, la superintelligence.

