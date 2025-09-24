Spartner Travel – membre du réseau d’agences de voyages indépendantes Manor et leader dans la gestion logistique pour le sport – annonce un partenariat stratégique avec Metis Digital – startup technologique européenne spécialisée dans les solutions digitales pour les agences de voyages. Ensemble, ils lancent une offre innovante, combinant voyage et sport dans une expérience entièrement digitalisée.

Grâce à l’intégration des technologies NDC, Low Cost et GDS, cette collaboration propose une solution clé en main regroupant la réservation de vols, d’hôtels, de trains et de véhicules de location. Cette plateforme unique simplifie l’expérience client tout en optimisant la productivité des équipes de Spartner Travel.

Une révolution pour les acteurs du sport

Ce virage numérique permet à Spartner Travel de proposer une offre enrichie, intégrant l’ensemble de l’inventaire voyage et une interface fluide via un Online Booking Tool dédié. Les bénéfices sont multiples :

Gain de productivité grâce à une connexion directe et intuitive.

Offre complète avec un accès à l’ensemble des services de voyage.

Expérience utilisateur optimisée, du départ jusqu’au retour, pour les équipes et les clients de Spartner Travel.

La déclaration