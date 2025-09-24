Le Parc des Princes a accueilli hier la deuxième édition du gala de charité, Paris For Good. Un montant de 4 millions d’euros a été récolté durant l’événement. Une manne financière qui bénéficiera à PSG for Communities et Naked Heart France.

Leur ambition commune ? Accompagner les jeunes atteints de troubles du spectre autistique (TSA) et leurs familles. Grâce aux dons, PSG for Communities (qui célèbre ses 25 ans d’action) renforcera son programme phare, One Team, créé avec Naked Heart France, qui favorise l’inclusion par le football. Ce projet réunit chaque semaine une centaine d’enfants, avec ou sans TSA, lors d’entraînements où la diversité est valorisée. Déjà présent à Aubervilliers, Clamart, Ivry-sur-Seine, Lille et Doha, One Team s’étendra bientôt outre-Atlantique.

Pour soutenir ce développement, un Guide d’Implémentation a d’ailleurs été conçu par PSG for Communities et Naked Heart France. Cet outil permettra à des volontaires internationaux de déployer le programme, offrant à plus d’enfants un cadre inclusif pour pratiquer le football.

Les fonds collectés permettront également à Naked Heart France de renforcer ses actions clés. Parmi elles, la formation de 12 master trainers au programme, Caregivers Skills Training, de l’OMS, qui partageront gratuitement des outils validés scientifiquement avec les professionnels et les familles. L’association développera aussi des partenariats culturels inclusifs pour garantir une expérience accueillante à tous. Enfin, un projet novateur est en préparation : l’ouverture en France du premier Centre d’Intervention Comportementale Intensive Précoce, une avancée significative pour le suivi précoce des enfants autistes.

La déclaration

« Au Paris Saint-Germain, nous croyons que la grandeur d’un club ne se mesure pas seulement aux résultats de son équipe sur le terrain, mais aussi à la capacité collective à créer de l’espoir et à impulser des changements concrets dans la société. À travers PSG for Communities et Naked Heart et, grâce au dîner de gala PARIS FOR GOOD, nous avons la fierté de mobiliser la générosité de tous pour bâtir des projets durables destinés à soutenir des enfants et des familles qui en ont le plus besoin. » (Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain et de PSG For Communities)

