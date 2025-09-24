En sept ans, AEG Presents France, filiale du groupe mondial AEG, s’est affirmée comme un acteur clé du spectacle vivant en France. Spécialisée dans la production de concerts et festivals, l’entreprise brille désormais dans le sport et l’e-sport, comme en témoigne son partenariat avec le Rocket League Championship Series (RLCS) Major 2, prévu du 22 au 24 mai 2026 à Paris La Défense Arena. Cet événement international réunira les meilleures équipes de Rocket League, attirant des milliers de spectateurs sur place et des millions en ligne.

Septembre 2025 a d’ailleurs marqué un tournant pour AEG Presents France, qui a orchestré quatre événements d’envergure en deux semaines, en collaboration avec le promoteur David Rothschild. Ces rendez-vous, mêlant catch et e-sport, ont démontré l’expertise logistique et communicationnelle de l’entreprise. Tous ont affiché complet, générant des retombées médiatiques exceptionnelles.

Une légitimité renforcée dans l’e-sport et le sport

Le 31 août 2025, Clash in Paris, premier Premium Live Event de la WWE à Paris, a réuni 30 000 spectateurs à la Paris La Défense Arena. Avec des stars comme John Cena et Roman Reigns, le show, diffusé sur Netflix, a battu le record de recettes pour une soirée dans la salle, surpassant le concert de Taylor Swift en 2024. Le lendemain, le show Raw a prolongé l’engouement.

Les 6 et 7 septembre, le Fortnite Global Championship à la LDLC Arena de Lyon a attiré 10 000 spectateurs par jour, avec des billets vendus en deux heures. Trente-trois trios mondiaux se sont disputé 2 millions de dollars, portés par la victoire du trio français Gentle Mates. L’événement a cumulé 691 000 spectateurs en ligne et 7,5 millions d’heures visionnées, un record d’audience pour 2025.

Du 12 au 14 septembre, le Rocket League World Championship, première en France, a rempli la LDLC Arena avec 10 000 fans. Les 20 meilleures équipes, dont Vitality et Karmine Corp, ont concouru pour 1,2 million de dollars. Diffusé sur Twitch, YouTube et dans des cinémas, l’événement a captivé un large public.

En 2026, le RLCS Major 2 à Paris promet de consolider cette position.

Depuis 2018, AEG Presents France, implantée à Paris, produit concerts et festivals, détient 50 % de Rock en Seine et s'associe à We Love Green.

En collaborant avec des artistes comme Céline Dion et des événements comme le Tournoi de Paris de Sumo, l’entreprise élargit son rayonnement, affirmant son rôle central dans le spectacle vivant.

