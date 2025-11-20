Réseaux Sociaux

Vueling inaugure la version 2025/26 de son avion aux couleurs du Barça Féminin

ParMathieu Portogallo
20 novembre 2025
Vueling renforce son engagement envers le Barça Féminin Vueling renforce son engagement envers le Barça Féminin

Vueling a dévoilé  le nouveau design de son avion aux couleurs du FC Barcelone Féminin pour la saison 2025/26. L’inauguration de l’appareil a eu lieu ce jeudi, jour où l’équipe s’est envolée pour Londres afin d’affronter Chelsea en Ligue des champions féminine.

Désormais, cet Airbus A320 de 180 places arbore le slogan « Dream, Play, Fly » sur le fuselage, accompagné des portraits des joueuses Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor et Esmee Brugts.

Signé il y a un an et demi, en avril 2024, à l’occasion des 20 ans de Vueling, ce partenariat réunit deux fleurons barcelonais : la compagnie leader sur l’aéroport de Barcelone-El Prat et le Barça Féminin. L’objectif commun : promouvoir le talent féminin, l’égalité de genre et la visibilité du sport féminin.

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Vueling (@vueling)


Sans surprise, l’Airbus A320 personnalisé est devenu un véritable ambassadeur volant. Depuis son lancement, il a en effet effectué plus de 2 400 vols, transporté 370 000 passagers et sillonné près de 30 pays en Europe et en Afrique du Nord.

Résultat, cette initiative pionnière a considérablement accru la notoriété internationale du vice-champion d’Europe tout en renforçant l’attachement de Vueling à la cité catalane.

Sur le plan médiatique et digital, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 164 millions de personnes atteintes et plus de 40 millions de vues sur les seuls réseaux sociaux de la compagnie d’IAG, groupe qui détient également British Airways et Iberia.

