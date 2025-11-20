Vueling a dévoilé le nouveau design de son avion aux couleurs du FC Barcelone Féminin pour la saison 2025/26. L’inauguration de l’appareil a eu lieu ce jeudi, jour où l’équipe s’est envolée pour Londres afin d’affronter Chelsea en Ligue des champions féminine.

Désormais, cet Airbus A320 de 180 places arbore le slogan « Dream, Play, Fly » sur le fuselage, accompagné des portraits des joueuses Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor et Esmee Brugts.

Signé il y a un an et demi, en avril 2024, à l’occasion des 20 ans de Vueling, ce partenariat réunit deux fleurons barcelonais : la compagnie leader sur l’aéroport de Barcelone-El Prat et le Barça Féminin. L’objectif commun : promouvoir le talent féminin, l’égalité de genre et la visibilité du sport féminin.