Le Prix d’Amérique Legend Race fait peau neuve, un week-end plus spectaculaire que jamais

Véritable institution de la course hippique, le Prix d’Amérique Legend Race revient fin janvier 2025 à l’hippodrome de Paris-Vincennes dans un format entièrement repensé. L’événement international se réinvente et devient le Prix d’Amérique Festival. Musique, spectacle lumineux et, bien sûr, la mythique course au trot attelé seront au programme.

Un véritable show à l’américaine. En 2026, la 105ᵉ édition du Prix d’Amérique Legend Race ne sera pas seulement une course, mais un festival à part entière. Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier, les spectateurs viendront non seulement pour vivre le championnat du monde de sulky, mais aussi pour profiter d’une expérience immersive sur l’ensemble de l’hippodrome de Paris-Vincennes.

« Le Prix d’Amérique Festival proposera une immersion totale dans l’univers des courses au trot et du Prix d’Amérique Legend Race, à travers un week-end de sport, de fête et d’expériences ouvertes à tous. Pendant trois jours, l’Hippodrome Paris-Vincennes deviendra une destination lifestyle où courses, spectacles et animations se répondront jusqu’au grand rendez-vous du dimanche. Le Festival offrira à tous les publics une large palette d’activités ludiques, sportives et culturelles, et enrichira l’expérience live des courses grâce à trois prismes complémentaires. »

Spectacle de drones, DJ sets et Garde républicaine au programme

Le Prix d’Amérique Festival se décline en trois dimensions pour offrir une expérience unique à tous les visiteurs. La Dimension RACE plonge les spectateurs au cœur de la compétition mondiale, leur permettant de découvrir la piste, l’hippodrome et les coulisses de la course, tout en rencontrant les acteurs du trot. La Dimension GAME promet adrénaline et défis avec des arcades rétro, des expériences immersives et les conseils d’experts pour parier et pronostiquer. La Dimension LIVE transforme l’hippodrome en véritable playground à l’américaine, avec ateliers culturels, dégustations, danses et animations pour petits et grands.

Pour séduire visiteurs et passionnés de trot, l’organisation a prévu un large programme de festivités. Le week-end s’ouvrira le vendredi avec le Salon Prix d’Amérique Expo, un rendez-vous international mêlant expériences immersives, arrivée du Trophée, show lumineux et ventes aux enchères de trotteurs d’élite. « À la tombée de la nuit, Paris-Vincennes s’illumine aux couleurs du Prix d’Amérique. Revivez l’héritage des nocturnes des années 1950 avec un spectacle de drones lumineux », promet l’organisation. Le lendemain, la journée sera rythmée : village américain festif, street-food, visites d’écuries, courses de haut niveau et grand final musical avec concerts et DJ sets.

Le clou du week-end arrivera le dimanche. Les 40 000 spectateurs attendus à Vincennes profiteront, en début d’après-midi, d’un show d’ouverture réunissant la Parade du Prix d’Amérique et le spectacle équestre de la Garde Républicaine, qui embraseront l’hippodrome avant l’entrée en piste des champions. Puis sera donné le départ de la course-phare, dotée d’un million d’euros. Trois minutes de pure intensité sur les 2 700 mètres légendaires de la Grande Piste pour couronner le champion du monde du trot attelé.

Vivre au rythme de l’hippisme… et de l’Amérique

Tout au long du week-end, l’expérience ne se limitera pas au sport, au spectacle et à la musique. Le 100 % américain se vivra également dans l’assiette, avec de nombreux espaces de restauration proposant une large sélection de spécialités et boissons Made in USA. « À l’American Food Court, les amateurs de street food trouveront un large choix de recettes authentiques inspirées des grandes villes américaines. Le dimanche, l’aventure food américaine se poursuivra en extérieur, avec une sélection de food trucks installés en bord de piste pour déjeuner au plus près de l’action », précise l’organisation.

Véritable monument du trot, le Prix d’Amérique Legend Race est chaque année la course la plus jouée en France, culminant à plus de 17,7 millions d’euros de paris pour l’édition 2025. Il s’agit également de la course au trot la mieux dotée du pays, avec un total d’un million d’euros d’allocation, dont 450 000 euros pour le vainqueur.

La billetterie du Prix d’Amérique Festival est désormais ouverte. Plusieurs formules sont proposées : de la simple entrée pour les courses à l’expérience complète sur tout le week-end, en passant par différentes offres d’hospitalité, notamment au restaurant panoramique. Il ne reste que quelques jours pour profiter des offres de lancement, disponibles jusqu’au 7 décembre. Pour les moins chanceux, la course sera retransmise à la télévision sur Equidia et M6.