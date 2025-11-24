Le vendredi 5 décembre à 21 h, la 34e cérémonie du Vélo d’Or couronnera les rois et reines du cyclisme 2025. En direct et en clair sur L’Équipe live depuis le Pavillon Gabriel à Paris, la soirée promet du suspense et huit trophées prestigieux.

Présentée par Claire Bricogne (journaliste de la chaîne L’Équipe) et David Millar (ex-coureur écossais, ancien porteur du maillot jaune et vainqueur d’étapes sur les trois grands Tours), la soirée se tiendra dans le prestigieux Pavillon Gabriel, au cœur de la capitale.

Organisée par le Groupe L’Équipe et produite par 21 Production (sa filiale audiovisuelle créée en 2021, qui travaille notamment avec Amazon, DAZN, ESPN ou France 24), cette cérémonie s’annonce une nouvelle fois comme le grand rendez-vous de fin d’année du cyclisme. Pour ceux qui ne pourraient pas suivre l’événement en direct, un best-of sera diffusé le lendemain, samedi 6 décembre à 13 h 20, sur la chaîne L’Équipe.

Huit trophées à décerner

Qui succèdera à Tadej Pogačar et Lotte Kopecky, lauréats 2024 ? Cette année, pas moins de 8 Vélo d’Or seront à l’honneur :

Vélo d’Or masculin et féminin (meilleur coureur et meilleure coureuse toutes disciplines confondues)

Trophées Eddy Merckx Hommes et Femmes (meilleur spécialiste des Classiques)

Trophées Bernard Hinault Hommes et Femmes (meilleur·e Français·e sur route)

Trophée du meilleur para-cycliste français·e

Prix Gino Mäder (engagement solidaire et sociétal)

Pour la troisième année consécutive, TISSOT et LCL sont les partenaires officiels de l’événement.

A lire également : Alltricks devient partenaire technique de la Fédération Française de Cyclisme