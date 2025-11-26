Procter & Gamble rejoint la Grande Boucle

Procter & Gamble (P&G) et ses marques phares – Ariel, Dash, Lenor, Pampers, Gillette, Venus, Fairy, Head & Shoulders et Oral-B – deviennent partenaires officiels du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. Et cela, pour les éditions 2026, 2027 et 2028.

Ce partenariat s’appuie sur la forte popularité de l’événement dans l’Hexagone : plus de 10 millions de spectateurs sur les routes et 45 millions de téléspectateurs, soit un Français sur trois. Il renforce également l’ancrage historique de P&G dans le pays, où le groupe est présent depuis plus de 70 ans, avec plus de 30 marques et une production dans ses usines d’Amiens et de Blois de plusieurs produits ((Ariel, Dash, Lenor, Head & Shoulders…).

Deux ans après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, P&G poursuit ainsi son engagement dans le sport de haut niveau tout en restant proche du quotidien des Français. Des activations grand public seront déployées avant et pendant les courses : campagnes de marques, animations en magasin, présence dans la caravane publicitaire et expériences immersives sur certaines étapes.

La déclaration

« Rejoindre le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift est une immense fierté. Le Tour fait partie de ces événements sportifs qui rassemblent familles, générations et territoires (…) Nos marques sont des champions du quotidien pour 9 foyers français sur 10, et ce partenariat prolonge cette proximité (…) Nous ferons vivre cette énergie (…) partout en France, en magasin comme sur le Tour, au plus près des supporters. » (Béatrice Dupuy, PDG de Procter & Gamble France et Bénélux)

