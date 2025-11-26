Le PSG Handball ne fait jamais les choses à moitié, même à 1 500 km de la capitale. À l’occasion de la septième journée du groupe B de Ligue des champions, face aux Danois de GOG Håndbold (le 12 novembre dernier), le club de la capitale a offert à dix de ses partenaires et abonnés hospitalité un voyage exclusif et inoubliable.

Intitulé sobrement « Cap sur le Danemark », ce déplacement VIP a transformé un simple match européen en véritable escapade de luxe. Les dix heureux élus – parmi lesquels des représentants de REUTER France et de Qatar Airways, deux partenaires historiques du club – ont vécu le handball autrement.

Au programme de ces 48 heures intensives :

Un vol aux côtés de l’équipe professionnelle ;

Une installation à Odense, troisième ville du Danemark ;

Un dîner privilégié avec les joueurs et le staff technique ;

La découverte culturelle de la région du Fyn ;

Et une soirée dans les travées de l’Arena Svendborg Teglgaard pour encourager les Rouge et Bleu.

Et sur le parquet, les Parisiens ont « posé la cerise sur le gâteau » en s’imposant 31-28 dans une ambiance bouillante.