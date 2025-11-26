Selon Benjamin Roumegoux, Head of Sport chez Weezevent, la National Football League (NFL) et la franchise des New Orleans Saints négocient actuellement pour organiser le tout premier match de saison régulière NFL en France, potentiellement dès 2026 ou 2027, au Stade de France, en partenariat avec GL events.

La France rejoint ainsi le cercle très fermé des pays identifiés comme stratégiques par la NFL pour son développement international. Avec près de 5 millions de fans déclarés dans l’Hexagone, le football américain y connaît une croissance soutenue, renforcée ces dernières années par la venue d’autres grandes ligues américaines : NBA (Paris Games depuis 2020), UFC, WWE et même NCAA.À l’international, la NFL accélère clairement son expansion.

Dès la saison prochaine, la ligue pourrait programmer jusqu’à 9 matchs hors des États-Unis (contre 7 cet automne : 1 à Rio de Janeiro, 1 à Dublin, 3 à Londres, 1 à Berlin et 1 à Madrid). Toujours selon cette même source, l’exemple madrilène est particulièrement parlant : le match disputé au Santiago Bernabéu devrait générer plus de 70 millions d’euros de retombées économiques pour la capitale espagnole. Un chiffre qui fait évidemment rêver les acteurs français du sport et du tourisme d’affaires.