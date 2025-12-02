Un show inédit mêlant foot-spectacle, stars mondiales et engagement solidaire débarque au Vélodrome ce dimanche 7 décembre 2025. La Universe League, portée par Ryad Zidane (neveu de Zizou), promet une soirée XXL.

Marseille s’apprête à vivre un dimanche soir hors norme. Dimanche 7 décembre, le Stade Vélodrome accueille The Universe League, un show mêlant football, spectacle et engagement social, imaginé par Ryad Zidane, neveu de Zinédine Zidane. Un événement produit par Universe Football et organisé en collaboration avec la Kings League de Gerard Piqué, qui promet une soirée “un peu à l’américaine”, comme le décrit Ryad Zidane auprès d’ICI Provence (ex-France Bleu).

Un casting cinq étoiles

Il y a longtemps que le Vélodrome n’avait plus réuni un tel plateau. Zinédine Zidane foulera de nouveau la pelouse marseillaise, entouré d’une quarantaine de légendes : Didier Drogba, Dimitri Payet, Robert Pirès, Blaise Matuidi, Luis Fernandez, Kevin Gameiro… Une distribution impressionnante, à laquelle s’ajoutent créateurs de contenus et artistes, tous réunis pour transformer l’enceinte marseillaise en scène géante de football-spectacle.

Une soirée au format Kings League

La partie sportive proposera quatre matchs, dont un très attendu Paris-Marseille, dans un format directement inspiré de la Kings League. Du 7 contre 7, un terrain réduit, des règles revisitées et parfois totalement décalées : cartes joker, “penalty du président”, interdiction du match nul… Un football pensé pour le divertissement, assumé comme tel.

« Des règles loufoques et créatives », explique Ryad Zidane à nos confrères, dont l’objectif est de « toucher la jeunesse » et capter une nouvelle audience, entre fans de foot, familles et amateurs de contenus digitaux.

Du spectacle sur et en dehors du terrain

Le dispositif ne s’arrête pas au ballon rond. The Universe League accueillera aussi quatre shows musicaux, dont des têtes d’affiche comme Alonzo et Soolking. L’ambition : proposer une soirée hybride, festive, inspirée des grands événements américains et pensée comme une plateforme de divertissement total.

Une dimension sociale revendiquée

Ryad Zidane insiste sur le sens de la soirée : « transmettre un message de seconde chance », décrit-il. Universe Football accompagne des jeunes en réinsertion vers des métiers liés au football – sécurité, marketing, événementiel – et souhaite faire de The Universe League une vitrine de ces parcours.

L’événement porte également une dimension caritative. Un euro par billet vendu sera reversé à l’association Les Coccinelles Rouges pour Thomas, engagée auprès des enfants atteints de cancer ou de maladies rares et de leurs familles.

Des places entre 23 et 65 €

À quelques jours de l’événement, des billets restent disponibles entre 23 et 65 euros sur la boutique en ligne de l’Orange Vélodrome. Un positionnement tarifaire relativement accessible pour un show réunissant autant de stars et de contenus.

Soutenu par de grands partenaires

Pour ce lancement d’envergure, Universe Football s’est entouré de marques solides :

adidas,

Crédit Agricole,

Cupra,

Felix,

Z5 (Zidane Five Club, l’académie de futsal fondée par Zizou)

De quoi donner encore plus d’ampleur à une soirée que Marseille attend déjà comme un spectacle total.

