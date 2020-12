Rugby – Le Stade Toulousain dévoile son nouveau maillot « venu de l’espace » conçu avec l’astronaute Thomas Pesquet

Hier, le Stade Toulousain a dévoilé son nouveau maillot dédié à la Champions Cup 2020-2021. Pour aider les joueurs à décrocher les étoiles en soulevant la Coupe d’Europe, le club et Nike ont confectionné un maillot à l’inspiration spatiale conçu en association avec l’ESA et l’astronaute Thomas Pesquet.

Dans le détail, le maillot propose de nombreux motifs inspirés de l’univers spatial et met en avant la première mission phare de Thomas Pesquet dans l’espace, « Proxima ». Un maillot qui est accompagné de la signature « A la conquête des étoiles », une phrase que l’on retrouve notamment à l’intérieur du col.

« Pour la première fois, l’ESA figurera sur le maillot du Stade Toulousain » précise Didier Lacroix, Président du club toulousain. « Un partenariat particulier, mais aussi une rencontre humaine exceptionnelle avec Thomas Pesquet qui, de par sa simplicité et son aura, nous a déjà embarqué avec lui dans l’espace ».

Pour accompagner la promotion de ce nouveau maillot et lancer la campagne européenne du club, le Stade Toulousain a réalisé le site alaconquetedesetoiles.space qui explique la démarche et qui présente le maillot en photos et vidéos.

« Ce vêtement est développé en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) dans le but de stimuler l’intérêt du public pour les sciences spatiales » rappelle le communiqué. « Thomas Pesquet et l’ESA ne participent pas à la fabrication et à la commercialisation de cette collection de vêtements de sport et ne reçoivent aucune compensation financière de sa commercialisation ».

Pour le Stade Toulousain et Nike, l’exposition offerte par l’astronaute est non négligeable. Thomas Pesquet est notamment suivi par plus de 3 millions de personnes en cumulé sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter.

Au printemps 2021, l’astronaute français repart dans l’espace pour 6 mois dans le cadre de la mission Alpha. Dans ses bagages, il y a de fortes chances pour que Thomas Pesquet emmène ce maillot du Stade Toulousain…

Avec ça le club est prêt à partir à la conquête des 🌟 … de champion d’Europe ! Je le trouve magnifique, mais je suis évidemment un peu biaisé. Et vous ? #MaillotChampionsCup #ÀLaConquêteDesÉtoiles pic.twitter.com/hJGdOiFLkU — Thomas Pesquet (@Thom_astro) December 7, 2020

Côté merchandising, le Stade Toulousain et Nike lancent un coffret collector disponible à 196 exemplaires. 196 comme le nombre de jours qu’a passé Thomas Pesquet dans l’espace lors de sa mission « Proxima ». Un coffret en vente au prix de 196€ comprenant une boite numérotée, un maillot officiel, un certificat d’authenticité, une lettre signée de la main de Thomas Pesquet, un porte-clé « A la conquête des étoiles » et un sticker ST X ESA.

Pour la mise en vente, le club a décidé d’effectuer un tirage au sort entre toutes les personnes qui auront fait une commande jusqu’au 15 décembre. En parallèle, une version réplica est également en vente au prix de 90 euros.

Pour enrichir l’expérience consommateur, un QR Code est également présent sur chaque maillot. Depuis leur smartphone, les supporters pourront accéder à du contenu dédié à ce partenariat inédit et explorer chaque détail du maillot Champions Cup dans une expérience immersive pilotée par Thomas Pesquet.

Ajoutons enfin qu’en plus du maillot, une collection de produits Stade Toulousain x ESA a également été conçu. Au total, 7 pièces composent la collection avec une veste hoodie, un jogging, un bonnet, une casquette, un t-shirt, un polo et un sweat col rond.

Le storytelling de ce nouveau maillot Stade Toulousain X ESA x Thomas Pesquet

LA RAISON D’ÊTRE

Pour la Champions Cup 2020-2021, le Stade Toulousain se lance une nouvelle fois dans la course au titre européen. Au cours de ces dernières années, le club est revenu au-devant de la scène et peut prétendre à décrocher une nouvelle étoile.

Pour cette mission, le Stade Toulousain a décidé de se munir de toutes les armes nécessaires et de collaborer avec les spécialistes de la conquête des étoiles : l’ESA et son astronaute, Thomas Pesquet. L’ESA, acteur majeur du spatial mondial, est une source d’inspiration pour les ambitions du club, de ses joueurs et de son staff.

Data, préparation physique, projections, contrôle, observation, communication, (…) au service d’un projet commun.

Tant de points inhérents au spatial, qui s’apparentent à ceux dont le Stade Toulousain use pour atteindre ses objectifs.

Le Stade Toulousain a alors décidé, pour la nouvelle collection Champions Cup 2020-21, de s’inspirer de l’expérience de l’ESA à travers une mission phare : la première de Thomas Pesquet dans l’espace, « Proxima ». Cette collaboration est une inspiration pour s’élever, une reconnaissance envers

l’excellence.

Le maillot d’abord, véritable armure pour nos joueurs, reprend de prime abord les lignes des combinaisons spatiales qui habillent les astronautes. Imaginé par le club pour rendre hommage à la mission « Proxima », il accompagnera nos joueurs dans leur conquête d’une nouvelle étoile.

Lorsque l’on part explorer ses détails, nous observons ensuite les symboles de la mission de Thomas Pesquet : dates-clés, schémas, étoiles, … Autant d’éléments qui composent notre maillot pour nous porter à la conquête d’un nouveau succès européen.

La collection se décline dans une gamme sportswear pour tous, sobre et élégante, composée de maillots replica et de 196 pièces collector qui seront vendues dans un coffret premium au packaging épuré, comprenant notamment une lettre signée de Thomas Pesquet. 196, en clin d’œil au nombre de jours passés par l’astronaute dans la Station Spatiale Internationale (ISS).

Toulouse est plus que jamais la ville qui réunit toutes ces synergies.

L’aérospatiale donne de l’énergie à Toulouse, le rugby la fait vibrer. Cette collaboration regroupe les différents acteurs et leur permet de s’élever dans un seul et même projet, à l’aube d’une nouvelle conquête des étoiles.