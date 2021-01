La NBA rejoint les partenaires de la Global Sports Week 2021

Cinq jours avant l’ouverture de la Global Sports Week, la National Basketball Association (la NBA) a été confirmée en tant que « Proud Supporter » de l’événement.

La NBA rejoint une coalition de parties prenantes qui représentent l’écosystème mondial du sport et qui contribuent au programme de l’édition 2021 de ce rassemblement annuel de leaders et d’acteurs de changement des univers du sport, du business et de la société.

L’UNESCO, Le Comité Paralympique International (IPC), l’ONU Femmes, la Fédération mondiale de l’industrie d’articles de sport (WFSGI), la Fédération international de basketball (FIBA), la Fédération internationale de volleyball (FIVB), la Fédération mondiale de badminton (BWF) et L’European Professional Club Rugby (EPCR) sont parmi les Proud Supporters de la Global Sports Week.

La Global Sports Week revient du 1er au 5 février avec un nouveau format mélangeant des expériences digitales et physiques dans six futures villes hôtes des Jeux Olympiques – Paris, Tokyo, Pékin, Milan, Dakar et Los Angeles, le tout orchestré depuis un studio emblématique situé au cœur de la Tour Eiffel.

Commissaire adjoint et Directeur des opérations de la NBA Mark Tatum sera parmi les speakers phares de la scène principale GSWArena. Il rejoindra un panel de haut niveau aux côtés d’Andrew Parsons, Président du Comité Paralympique International, et Karina LeBlanc, Responsable du football féminin de la CONCACAF pour parler du sport en tant que catalyseur de la justice sociale.

A Dakar, Amadou Gallo Fall, Président de la nouvelle Basketball Africa League de la NBA, partagera sa vision dans le cadre d’une session qui sera retransmise en direct depuis le hub de la Global Sports Week à Dakar.

