Betsson nouveau sponsor maillot de l’Inter jusqu’en 2028

En ce début du mois de juillet, l’Inter a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec l’opérateur de paris sportifs Betsson.

Dans le cadre de cet accord signé pour une durée de 4 saison (2024-2028), Betsson devient le nouveau sponsor maillot principal du club italien et succède ainsi à Paramount+. Un deal présenté comme le plus important dans l’histoire du club pour le sponsoring maillot.

Précisément, le club champion d’Italie en titre apposera le logo « Betsson.sport » sur les maillots des joueurs.

« Ce contrat de sponsoring est le plus important à ce jour pour Betsson » ajoute Jesper Svensson, PDG de Betsson Operations, dans un communiqué. « Cela nous permet d’entrer en contact avec des fans passionnés de football en Italie et dans le monde entier. Notre objectif est d’être plus qu’un simple sponsor, nous voulons être un partenaire qui apporte de l’enthousiasme et de la valeur au club et à ses supporters. Cet accord renforce notre croissance stratégique sur des marchés clés et souligne notre engagement à positionner Betsson comme une marque de sport mondiale leader au sein de l’industrie ».

En Italie, Betsson travaille notamment avec l »ancien international italien et légende de l’AS Roma Francesco Totti.

A lire aussi