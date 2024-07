La fausse publicité de Nike « everyone wants a pair » devient virale (Argentine – Chili / Copa America 2024)

Mercredi dernier, l’Argentine a dominé le Chili lors du second match de poules de la Copa America 2024.

Lors de cette rencontre, l’argentin Nicolás González a plaqué le chilien Mauricio Isla en l’attrapant aux pieds. Une scène qui a inspiré un créatif chilien, Jaime Muñoz. Ce dernier a en effet réalisé une fausse publicité logotée Nike qu’il a publié sur son compte LinkedIn.

Son visuel est devenu viral ces derniers jours au point que la plupart des partages évoquent une vraie publicité de l’équipementier américain. En quelques heures, les images ont fait le tour des réseaux sociaux offrant à Nike et son pack rose « mad brillance » une exposition non négligeable. Surtout, les nombreux partages et commentaires sur cette « fausse publicité » évoquent bien souvent le génie créatif et la réactivité de la marque au swoosh.

Nike a transformé une action survenue lors du match Argentine – Chili en une superbe publicité ! 👏 pic.twitter.com/cat0ecftRb — Vibes Foot (@VibesFoot) July 2, 2024

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Creapills (@creapills)

A lire aussi