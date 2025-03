Le PSG et Born X Raised dévoilent un flocage collector pour le Classico

À l’occasion du choc face à l’Olympique de Marseille, ce dimanche 16 mars au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et Born x Raised, marque iconique de Los Angeles, proposent une nouvelle fois un flocage inédit et collector.

Après une première collaboration avant-gardiste et remarquée lors du Classique de l’an dernier à Marseille, le Paris Saint-Germain relance une édition exclusive au Parc des Princes. Pour marquer cette collaboration, les Rouge et Bleu porteront donc un maillot domicile orné d’un flocage unique, reprenant la typographie iconique de Born x Raised.

Une rencontre entre deux cultures fortes

Quand l’âme de L.A. fusionne avec la ferveur de Paris, il ne s’agit pas seulement d’une collection, mais d’un véritable manifeste dédié à ceux qui vivent passionnément leur ville, leur club, leur culture.

A travers cette collaboration, le Paris Saint-Germain et Born x Raised continuent de célébrer leurs valeurs communes et leur identité affirmée. Disponible en édition limitée, ce maillot sera proposé en plusieurs versions exclusives :

Une version « Paris », idéale pour tous les supporters qui vibrent au rythme de Paris.

Une édition avec le flocage de 6 joueurs de l’effectif des Rouge et Bleu : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khivicha Kvaratskhelia, João Neves et Vitinha.

Où se le procurer ?

Ce maillot collector est d’ores et déjà disponible sur store.psg.fr, et dès ce dimanche 16 mars dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain, à Paris, Londres, New York, Las Vegas, Miami, Los Angeles, Tokyo et Nagoya.