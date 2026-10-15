Le RSC Anderlecht s’inspire du film culte belge Dikkenek pour lancer une écharpe anniversaire reprenant l’une de ses répliques emblématiques. Un clin d’œil à la culture populaire bruxelloise.

Le RSC Anderlecht mise sur la culture populaire pour séduire ses supporters. À l’occasion des 20 ans du film belge Dikkenek, sorti en 2006, le club bruxellois a dévoilé une écharpe collector aux couleurs des Mauves, reprenant une réplique devenue culte.

« Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. » Cette phrase prononcée par Jean-Claude, personnage interprété par Jean-Luc Couchard, figure sur l’accessoire.

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L’accessoire présenté devant 12.000 personnes

L’écharpe a été présentée lors des célébrations organisées place Poelaert, à Bruxelles, devant plus de 12.000 personnes venues notamment assister à une projection du film.

Ce rapprochement n’est pas inédit : en 2017, les supporters d’Anderlecht avaient déjà consacré un tifo à Dikkenek.

Commercialisée à 20 euros, l’écharpe est disponible dans les boutiques du club et sur son site officiel.

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