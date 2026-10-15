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Le RSC Anderlecht surfe sur les 20 ans du film culte « Dikkenek » avec une écharpe spéciale

ParThibaut Dalegre
15 octobre 2026
Photo RSC Anderlecht

Le RSC Anderlecht s’inspire du film culte belge Dikkenek pour lancer une écharpe anniversaire reprenant l’une de ses répliques emblématiques. Un clin d’œil à la culture populaire bruxelloise.

Le RSC Anderlecht mise sur la culture populaire pour séduire ses supporters. À l’occasion des 20 ans du film belge Dikkenek, sorti en 2006, le club bruxellois a dévoilé une écharpe collector aux couleurs des Mauves, reprenant une réplique devenue culte.

« Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. » Cette phrase prononcée par Jean-Claude, personnage interprété par Jean-Luc Couchard, figure sur l’accessoire.

 

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L’accessoire présenté devant 12.000 personnes

L’écharpe a été présentée lors des célébrations organisées place Poelaert, à Bruxelles, devant plus de 12.000 personnes venues notamment assister à une projection du film.

Ce rapprochement n’est pas inédit : en 2017, les supporters d’Anderlecht avaient déjà consacré un tifo à Dikkenek.

Commercialisée à 20 euros, l’écharpe est disponible dans les boutiques du club et sur son site officiel.

A lire aussi : Des équipes sportives sponsorisées par les casinos belges: le football est-il vraiment le seul sport concerné ?

ParThibaut Dalegre
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