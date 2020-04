« Pourquoi pas eux ? » Découvrez Pierre-Louis Loubet !

Nouvelle rubrique « Pourquoi pas eux » sur Sport Buzz Business, en partenariat avec l’agence Com’Over et son département Talents. Depuis quelques semaines, nous mettons l’accent sur des athlètes qui nous ont séduits par leurs parcours, leur histoire, sur et en dehors du terrain ; et qui représente, selon nous, un potentiel intéressant pour les marques !

Qui suis-je ?

Pierre-Louis Loubet, 22 ans, je suis le plus jeune pilote français de rallye en WRC.

Mes faits d’armes sportifs ? plus belles courses

Je suis champion du monde 2019 de WRC2.

Une de mes plus belles courses était celle du Rallye du Portugal l’année dernière où j’ai terminé deuxième alors que c’était seulement ma seconde course en WRC2.

Dans l’ensemble j’ai été en tête dans tous les rallyes auxquels j’ai participé l’année dernière sauf au Rallye de Finlande où j’ai quand même terminé quatrième, ce qui n’arrive pas souvent pour un jeune pilote de mon âge.

Mes enjeux sportifs sur les prochaines années ?

M’imposer en WRC, perdurer et surtout gagner le championnat. J’ai travaillé très dur pour arriver là où je suis aujourd’hui. C’est un vrai challenge que j’ai dans ce nouveau championnat et je compte bien le relever de la meilleure façon possible.

Les caractéristiques qui me sont propres ?

Je dirais tout simplement que je ne lâche rien. Jamais ! Je pense qu’on est tous déterminés en tant que sportifs mais en ce qui me concerne une fois que je me fixe un objectif, il n’y a aucune chance pour que je puisse en dévier et même lorsque ça ne se passe pas comme prévu rien ne m’arrête.

https://www.facebook.com/PiLouLoubet/videos/731508910652793/

Mes valeurs ?

Le respect est une valeur à laquelle j’accorde beaucoup d’importance. De par mon éducation je pense mais aussi parce que c’est une notion primordiale dans un environnement sportif.

Je fais aussi très attention à ne jamais porter de jugement, on m’a appris très jeune à faire attention à ma façon de me comporter avec les autres. On ne connaît ni l’histoire ni le parcours des gens.

Mes passions au-delà du sport

J’adore le cinéma. Je ne vais pas me positionner non plus en tant qu’expert sur le sujet mais j’aime beaucoup les films. Que ce soit les films de science-fiction, films des années 30 ou encore, les grosses sagas comme Star Wars ou le Seigneur des Anneaux. A force de beaucoup voyager et d’être seul sur la route je me suis habitué à regarder énormément de films. Les films qui m’ont le plus marqués : Forrest Gump, la liste de Schindler ou encore l’Illusionniste d’Edward Norton. Plus récemment les derniers films que j’ai adorés sont Moonlight et LaLa Land alors que je ne suis habituellement pas fan des comédies musicales.

J’aime aussi beaucoup l’univers du gaming. Je joue énormément aux jeux vidéo, Call of Duty par exemple et je suis l’actualité des joueurs pro de la Team Vitality sur Twitch comme Gotaga.

Comment je vois mon après-carrière ?

Aujourd’hui je débute encore, je ne me projette pas aussi loin car je pense que j’ai encore de belles années devant moi et je dois encore prouver beaucoup de chose en WRC. Pour le moment si je devais construire quelque chose pour laisser une marque ce serait en Corse.

Mes réseaux sociaux / ma communauté ?

Je n’ai jamais vraiment été attaché au regard que les autres pouvaient porter sur moi. Je ne ressens pas le besoin de toujours montrer ma vie privée, ce qui ne m’empêche pas de partager certaines passions comme lorsque je joue aux jeux vidéo ou de faire vivre mes courses et mon univers du rallye à ceux qui me suivent.

Je suis conscient de l’importance d’entretenir son image et que cela passe aussi beaucoup par les réseaux sociaux, que je n’hésite pas à utiliser pour mettre en avant mes partenaires qui me suivent et auxquels je suis fidèle.

https://www.instagram.com/p/B7i9do3o2eP/

Ma vision du sponsoring pour les athlètes ?

Dans le rallye automobile les sponsors et les partenaires sont indispensables. J’ai la chance d’avoir des partenaires qui me suivent et me soutiennent depuis mes débuts et qui ne m’ont jamais lâché. J’ai une relation particulière et même unique avec mon partenaire principal.

Il faut savoir que j’ai toujours été sponsorisé par des particuliers qui sont passionnés par le sport automobile (Prince Al Thani). J’ai même un sponsor qui me suit depuis mes 8 ans, à l’époque je faisais du karting.

Ma vision du sponsoring pour les athlètes est simple : une relation de confiance et toujours tournée vers la construction du futur.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring ?

En sport automobile je trouve que Lando Norris et Sébastien Loeb sont de bons exemples.

Ils ont la même vision des partenariats que moi, c’est-à-dire des collaborations sur le long terme.

Hors sport auto, j’aime beaucoup comment Rafael Nadal et Roger Federer gèrent leur image et leurs sponsors. Quand tu te penches sur le choix de leurs sponsors ça fait toujours sens. On sent que des sportifs comme Federer sont devenus des marques au fil des années et qu’il y a un vrai travail effectué dans ce sens autour de lui.

Pourquoi moi ?

J’ai toujours mis un point d’honneur à rendre ce que mes partenaires me donnent du mieux possible dans l’aspect sportif mais aussi humain. La relation de confiance que j’instaure avec mes partenaires et l’histoire que nous écrivons au fil des années me permettent aujourd’hui d’être aussi bien entouré. Je suis passionné et je donne toujours le meilleur de moi-même.

—

