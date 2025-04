Le Valenciennes FC muscle son green impact avec BoucL Énergie

Avec l’ambition commune d’agir pour accélérer la transition énergétique sur le territoire, BoucL Énergie et le Valenciennes FC (VAFC) s’unissent pour sensibiliser et mobiliser les entreprises locales afin de leur permettre d’accéder à une électricité renouvelable, produite localement, à un coût maîtrisé, tout en réduisant leurs émissions de CO2

BoucL Énergie – acteur majeur de l’autoconsommation collective solaire – rejoint donc le Cercle Rouge et Blanc du (VAFC) pour porter un projet de solarisation par ombrières concernant les parkings publics de trois sites sportifs et culturels emblématiques de la Métropole : le parking de la Cité des Congrès à Anzin, et les parkings de la Patinoire Valigloo à Marly et du Stade du Hainaut à Valenciennes. Deux boucles d’autoconsommation collective, d’un rayon de 1 km chacune, verront ainsi le jour.

Chiffres clés du projet

2,14 MWc de puissance installée.

2,12 GWh produits/an, soit la consommation annuelle de 454 foyers.

481 tonnes de CO₂ évitées/an.

100 % de l’énergie distribuée à des consommateurs du territoire.

La déclaration