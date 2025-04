En partenariat avec la Fédération Française de Tennis (FFT), France Télévision présente chaque année à Roland-Garros, le RG Lab.

Le groupe collabore en effet avec des acteurs de l’écosystème tech français et international pour faire de l’innovation un véritable allié pour l’avenir de la fabrication et de la consommation de contenus. Mais aussi pour garantir une expérience renouvelée et augmentée au service de tous les publics.

La nouvelle édition du RG Lab – installée à Roland-Garros pendant toute la durée du Tournoi, à partir du dimanche 25 mai – présentera ainsi des dispositifs d’immersion et de réalité augmentée pour de nouvelles expériences visuelles, des démonstrations de l’utilisation de l’IA et des avancées technologiques pour davantage de sobriété numérique.

Le RG Lab proposera de tester des expériences inédites grâce à la vidéo 180° stéréoscopique sur casque de réalité mixte, à un dispositif d’analyse de gestes par l’IA et des interfaces découlant des nouvelles générations de lunettes connectées. Il sera également possible de découvrir de nouvelles solutions durables telles que l’encodage éco-responsable.