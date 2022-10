L’Eau Neuve nouveau partenaire du RC Cannes Volley-Ball féminin

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, le Racing Club de Cannes Volley-Ball féminin accueille « La Compagnie des Pyrénées » et sa marque « Eau Neuve » (Ô9) comme nouveau partenaire.

Dans le cadre de cet accord, l’eau minérale vendue en brique carton distribuera 10 000 bouteilles au Palais des Victoires.

« C’était un coup de foudre avec Eau Neuve ! Et je ne parle pas du beau packaging ! J’ai tout d’abord été touché par les valeurs environnementales bien sûr, des valeurs propres à la charte adoptée depuis quelques années par notre club mais j’ai été particulièrement touché par les valeurs humaines de la Compagnie des Pyrénées et par cette forte motivation à accompagner nos joueuses dans leurs efforts vers la victoire », explique Agostino Pesce, président du RC Cannes, dans un communiqué.

« C’est la première fois qu’un club de Volley-Ball féminin met en place et soutien au quotidien une politique RSE aussi engagée autour du respect écologique et sociétal. Nous sommes fiers d’accompagner une équipe aussi titrée, menant une révolution d’usage au plus proche de notre ADN », a ajouté Sébastien Crussol, cofondateur de La Compagnie des Pyrénées.

Partenaire également du club de basket de l’Elan Béarnais, Eau Neuve avait lancé des bouteilles personnalisées à l’effigie des joueurs la saison dernière.