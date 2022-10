Rugby – Sage nouveau partenaire officiel du Tournoi des 6 Nations

Aujourd’hui, la société Sage a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Six Nations Rugby.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 ans, Sage mettra à disposition ses technologies et notamment « Smart Ball » lors de l’Autumn Nations Series 2022 et le Tournoi des 6 Nations. Les six fédérations auront accès aux données. Des données qui seront également utilisées à destination du grand public, que ce soit en TV ou sur les réseaux sociaux.

« Six Nations Rugby est une organisation axée sur les fans, travaillant en collaboration avec chaque fédération et partenaire, pour offrir des expériences immanquables. Le partenariat avec Sage est particulièrement excitant car il a pour ambition d’améliorer l’expérience spectateur et au final d’attirer davantage de fans » précise Ben Morel, PDG de Six Nations Rugby, dans un communiqué.

Partenaire de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Sage renforce un peu plus sa présence dans le rugby et rejoint notamment TikTok et Breitling au rang des partenaires officiels du Tournoi des 6 Nations.