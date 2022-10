Publicité, chaussures, maillot… Comment adidas célèbre le Ballon d’Or 2022 de Karim Benzema

Hier, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or 2022. Une distinction individuelle qui est évidemment saluée par son équipementier adidas.

Dans un premier temps, la marque aux trois bandes a célébré le Ballon d’Or de Benzema en diffusant des visuels sur les réseaux sociaux, mettant en avant le bandage « emblématique » de la main du joueur français décoré en Or pour l’occasion.

« En 2019, plusieurs blessures à la main ont contraint le footballeur à se mettre à porter un bandage pendant les matchs, mais cela ne l’a pas empêché de continuer à briller jusqu’à atteindre le sommet. Ce bandage est d’ailleurs devenu l’un de ses signes distinctifs et un symbole de sa capacité à surmonter les difficultés, prouvant une nouvelle fois que rien n’est impossible (Impossible Is Nothing) » explique adidas dans un communiqué.

Dans le journal L’Equipe, adidas s’est offert une pleine page de publicité « Impossible is Nothing » avec Karim Benzema, son bandage en Or (Hand of Gold) et le maillot du Real Madrid.

Des célébrations lyonnaises à venir

Equipementier de Karim Benzema depuis 2007, adidas devrait également célébrer son ambassadeur dans un futur proche en région lyonnaise selon nos infos… Originaire de Bron à côté de Lyon, Karim Benzema aura-t-il un affiche géante à son effigie placardée quelque part ?

En mai dernier, la marque aux trois bandes avait célébré la 5ème Ligue des Champions de « KB9 » avec une campagne d’affichage extérieur à Saint-Denis et à Bron.

Des célébrations également en produits

En parallèle à cette campagne, adidas célèbre également le Ballon d’Or 2022 de Benzema avec une collection de produits spécifiques qui met le doré à l’honneur.

adidas lance notamment une chaussure X Speedportal dorée pour le joueur. Une chaussure « édition hyper limitée » qui n’est pas destinée à la vente.

A côté, adidas, également équipementier du Real Madrid, lance un maillot spécial du club avec le numéro et le nom de Benzema en lettres d’Or. Un maillot qui sera disponible pour une durée limitée, notamment sur le shop adidas – Benzema.