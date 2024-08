Leo Messi nouvel ambassadeur de Beats by Dr Dre

Le numéro 10 argentin devient le nouvel ambassadeur de Beats by Dre et sera maintenant présent dans les campagnes marketing de la marque.

Très présent dans le sport, et dans le football en particulier, la marque de casques audio vient tout juste de signer l’un des plus grands footballeurs de tous les temps comme ambassadeur. Désormais, Leo Messi écoutera sa musique dans un casque Beats. L’argentin est le premier joueur de la Major League Soccer (MLS) à s’associer à la marque depuis qu’elle est devenue partenaire audio grand public officiel de la ligue américaine plus tôt cette année.

Lionel Messi, joueur de l’Inter Miami, rejoint entre autres Haaland et LeBron James en s’associant à Beats. Il devrait donc participer aux prochaines campagnes de la marque et quand on se remémore la qualité de leur pub, on est impatient que Messi y participe !

