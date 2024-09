Les 10 accessoires essentiels pour réussir votre trail

Un trail ne s’improvise pas. En plus des vêtements et des chaussures appropriés, vous devez prévoir les accessoires qui rendront la course plus sûre et confortable.

Un bonnet

Le bonnet fait partie de l’équipement pour faire du trail. Certains modèles vous protègent efficacement du vent comme de la pluie. Vous gardez ainsi la tête au sec.

Ces bonnets qui éliminent la transpiration sont aussi une excellente barrière contre le froid. En effet, c’est surtout par la tête que s’enfuit la chaleur.

Des gants

Les extrémités étant plus sensibles au froid, des gants adaptés sont tout aussi indispensables. Quand la température baisse, vous garderez les mains au chaud durant le trail.

Choisissez des gants bien doublés et enveloppés d’un revêtement spécifique, afin de vous protéger à la fois du froid et du vent.

Les bâtons de marche

C’est un accessoire indispensable à la randonnée ou à la marche nordique, une forme de marche accélérée, qui ne se pratique pas sans ces bâtons.

Optez pour des bâtons en fibres de carbone, à la fois légers et résistants. Certains modèles se replient, ce qui facilite leur rangement dans le sac.

Les lunettes

Les coureurs ont également besoin de bonnes lunettes. Lors d’un trail estival, elles protègent les yeux, du soleil mais aussi des branches basses. Elles permettent aussi de consulter sa carte ou sa montre sans être ébloui.

Choisissez un modèle léger et dont le réglage assure un bon maintien. En effet, elles ne doivent pas glisser durant le trail.

Les chaussettes

Des chaussettes adaptées préservent les pieds du froid et de l’humidité. Elles contribuent aussi à leur maintien et atténuent les vibrations entraînées par la course.

Le pied gonflant un peu durant l’effort, prenez une pointure supérieure. Le coton ou un tissu mesh assurent à la fois confort et ventilation.

Un sac à dos

Si le trail vous entraîne assez loin, il vous faudra emporter de l’eau, des vêtements de rechange, des aliments énergétiques ou d’autres choses encore.

Il faudra les placer dans un sac à dos adapté. Il doit être assez spacieux et ne pas peser trop lourd. Pensez aussi aux bretelles réglables.

Des protections musculaires

Durant la course, les muscles sont mis à rude épreuve. Pour mieux les protéger, munissez-vous de genouillères et de chevillères, qui maintiennent bien les muscles durant l’effort.

En cas de problème, il existe également des kits de glaçage, qui réduisent la douleur et l’inflammation.

Une ceinture running

Si vous trouvez le sac à dos encombrant, vous pouvez le remplacer par une ceinture running. Elle comporte un vaste espace de rangement circulaire, muni d’une fermeture éclair.

Vous pouvez y placer des clés, un téléphone, des barres énergisantes ou une poche à eau. C’est un accessoire pratique et assez léger pour ne pas ralentir votre effort.

Une poche à eau

Durant un trail, il est essentiel de bien s’hydrater, sans pour autant s’arrêter sans cesse. À cet égard, la poche à eau est bien plus pratique que la gourde.

C’est un réservoir souple, muni d’un tuyau terminé par une tétine. Placé dans une poche latérale du sac, il permet de boire facilement.

Des manchons de compression

Ce sont des sortes de longues chaussettes moulantes, qui assurent un bon maintien des muscles, notamment au niveau des genoux et des mollets.

Le port de ces manchons évite d’avoir les jambes trop lourdes ou des mollets trop durs après l’effort.