Samsung dévoile une campagne avec Jules Koundé

Cette semaine, Samsung a dévoilé sa nouvelle campagne mettant en scène Jules Koundé.

L’international français, l’un des joueurs de football actuel les plus fashion, prête son image à la Galaxy Ring et au smartphone Galaxy Z Flip6.

« En tant qu’athlète, je dois traiter mon corps comme un temple. C’est mon outil de travail, mon vecteur de performance. Le Football de haut niveau est en constante évolution et on est désormais entouré de datas au quotidien. Et pour moi, chaque détail compte, sur le terrain comme en dehors. Je suis toujours à la recherche de la meilleure version de moi-même » explique le joueur du FC Barcelone. « Avec Samsung, j’ai trouvé l’alliance subtile de la technologie et du design, de l’utile et de l’agréable. Leurs produits m’aident à mieux me connaître, à prendre soin de moi et à être plus efficace. Je suis ravi de cette collaboration car j’ai le sentiment de partager avec la marque ces valeurs fortes que sont l’innovation, l’élégance et la performance. ».

« Nous sommes heureux d’accueillir Jules Koundé en tant qu’ambassadeur Samsung. Son esprit de créativité, son sens du style et son engagement constant à repousser les limites reflètent parfaitement les valeurs que nous partageons » ajoute François Hernandez, Vice-président en charge de la division Mobile chez Samsung Electronics France. « Ensemble, nous souhaitons inspirer une nouvelle génération à prendre soin d’elle, innover, s’exprimer et se dépasser chaque jour ».

Ces derniers jours, Jules Koundé a également participé à une campagne pour la marque Jacquemus.

