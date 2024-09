Fyve Services rejoint SSM Group présidé par Jérémy Botton

Cette semaine, la société Fyve Services spécialisée dans le recrutement évènementiel a officialisé son intégration au sein de SSM Group.

Co-fondé par Kevin Azan et Romain Delieutraz en 2019, Fyve Services propose des solutions de staffing sur mesure, notamment aux acteurs du sport et de l’évènementiel. Un rapprochement entre SSM Group et Fyve qui est effectif depuis la fin d’année 2023.

« Nous connaissions les services proposés par les équipes de Kevin et Romain car d’autres filiales du groupe, Spartner & BR-Units, collaboraient depuis longtemps avec Fyve. Nous avions pu nous rendre compte du professionnalisme, de l’énergie et du potentiel de Fyve » explique Jérémy Botton, président de SSM Group, dans un communiqué. « Convaincu de la profondeur du marché français et européen, c’est tout naturellement que SSM Group a intégré Fyve pour apporter une nouvelle verticale métier à notre groupe multi-spécialistes pour le monde du sport et de l’entertainment ».

Aujourd’hui, SSM Group pèse plus de 100 millions d’euros en 2024 avec les sociétés Spartner Travel, VPI Agency, Fyves Services, Spartner Event & Consulting, BR Units, Agence Novabox, Bold House ou encore Data Clutcher.

Pour 2024, Fyve Services va réaliser un chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros et revendique plus de 1 000 freelances spécialisés inscrits sur sa plateforme Fyve Klub.

Lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Fyves Services a notamment missionné près de 200 personnes. « Les JOP, c’est un rêve qui se réalise surtout lorsqu’on se remémore l’époque du Covid durant laquelle on a pu avoir des doutes sur la longévité de notre activité » rappelle Romain Delieutraz, dans un communiqué. « On a fait face à de nombreuses difficultés et une question revenait souvent : est-ce qu’il ne faudrait pas se résoudre à stopper l’aventure ici pour prendre un job plus sécurisant ? Mais on a toujours cru au service qu’on proposait, on savait que ça pouvait apporter quelque chose qui manquait aussi bien à nos clients qu’aux freelances et que ça valait le coup de se battre ».

Rendez-vous : Fyve Services organise des ateliers et conférences thématiques en octobre

En octobre, la société qui célèbre ses 5 ans proposera des ateliers et conférences pour accompagner les indépendants dans leur parcours et projet professionnels. L’occasion d’évoquer ses différentes offres que sont « Fyve Indés », « Fyve Recrutement », « Fyve Crew » et « Fyve Akademy ».

Lundi 14 octobre : Table ronde « Être et devenir indépendant : informations et retours d’expériences » en visioconférence

Mardi 15 octobre : calls individualisés sur le thème « Conseil et échanges sur mes outils de présentation (CV, LinkedIn…)

Mercredi 16 octobre : conférence à Paris « L'évolution du marché de l'événementiel sportif sur la période 2025 – 2030

Jeudi 17 octobre : webinar « Continuer à se former et les financements existants pour les indépendants et salariés »

Vendredi 18 octobre : module de formation en présentiel « L'Intelligence Artificielle appliquée au sport »

