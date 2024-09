Qui se cache derrière l’organisation de la grosse soirée EA SPORTS FC 25 cette semaine à l’Espace Clacquesin ?

Pour accompagner la sortie du jeu vidéo EA SPORTS FC 25 prévue ce vendredi 27 septembre, l’éditeur a une nouvelle fois mis le paquet du côté de la promotion avec de nombreuses soirées organisées cette semaine sur les principaux territoires.

En France, la grosse soirée était organisée à l’Espace Clacquesin situé à Malakoff. Une production gérée par l’agence Little Big Paris.

« C’est la seconde année que nous produisons la soirée de lancement du jeu » nous précise François Barthelat, fondateur de Little Big Paris. « Nous avons géré la production de l’évènement avec notamment les aspects techniques, la scénographie, les prestataires. »

Pour EA SPORTS, l’objectif était bien évidemment de faire un maximum de bruit et de s’offrir de nombreuses retombées dans les médias et les réseaux sociaux.

De nombreuses personnalités avec fait le déplacement pour l’occasion. Lors de cette soirée, les invités ont pu croiser Teddy Riner, Warren Zaïre-Emery, Bixente Lizarazu, Rio Mavuba, Tiakola, Robert Pirès, Sidney Govou, Adil Rami, Paul de Saint Sernin, Paul Mirabel, Laure Boulleau, Laura Georges, Selma Bacha et bien d’autres !

Pour la partie influence, c’est l’agence LoveCraft qui était en charge de faire venir les invités les plus attendus. Outre des personnalités du football, de nombreux influenceurs, streamers, gamers, humoristes et journalistes étaient également présents.

« Il y avait entre 250 et 300 personnes » nous précise François Barthelat. « EA SPORTS ne souhaitait pas faire un évènement avec plus de monde afin que les invités puissent profiter de la soirée et découvrir le jeu. Pour illustrer le mode de jeu rush dans lequel on peut jouer à plusieurs, nous avons créé une arene pour des 4 contre 4. A côté, nous avons installé 16 stations de jeu en libre accès ».

« Ce genre de projet est toujours un challenge car nous n’avons pas beaucoup de temps pour l’organiser, il y avait des éléments de décoration sur mesure à concevoir. Il est important de préciser qu’EA SPORTS a une volonté de cohérence sur tous les évènements FC ClubHouse organisés à l’international. Nous avons ouvert le bal mardi et il y a eu d’autres lancements un peu partout.

Cette semaine, Madrid, New York, Londres… ont ainsi accueilli également des soirées de lancement du jeu. En Espagne, le joueur de la cover de l’édition FC 25 Jude Bellingham a participé aux festivités tout comme Zinédine Zidane ou encore Eden Hazard.