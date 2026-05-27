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Les Championnats du Monde de poker (WSOP) diffusés gratuitement sur YouTube avec Winamax

ParYvan Romieu
27 mai 2026
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Winamax et les World Series of Poker renforcent leur collaboration avec un dispositif inédit pour le marché français. Pour la première fois, l’intégralité des WSOP sera diffusée gratuitement et en quasi-direct sur les plateformes Winamax.

Du 29 mai au 13 juillet 2026, les passionnés pourront suivre les temps forts du festival de Las Vegas ainsi que les tables finales via la chaîne YouTube Winamax Poker. À partir du 2 juillet, la plateforme diffusera également l’intégralité du Main Event, du Day 1 jusqu’à la finale.

En complément de cette couverture digitale, des émissions dédiées au Main Event seront également proposées sur une chaîne nationale. Winamax devient ainsi l’interlocuteur exclusif des WSOP pour le marché français, combinant retransmission audiovisuelle, contenus éditoriaux et qualifications officielles pour Las Vegas.

Le dispositif inclura également une nouvelle saison de Dans la Tête d’un Pro, un suivi éditorial quotidien depuis Las Vegas et des satellites exclusifs permettant aux joueurs français de tenter leur qualification pour le Main Event des WSOP ou le circuit WSOP-C.

ParYvan Romieu
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