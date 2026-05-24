Entre plateau délocalisé à Budapest, Canal Bus, consultants stars et répétition générale avant la Coupe du monde, Canal+ et M6 préparent un énorme dispositif pour la finale PSG-Arsenal.

Canal+ et M6 préparent un dispositif XXL pour la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, programmée le samedi 30 mai à Budapest. Les deux diffuseurs ont dévoilé leurs équipes et leurs émissions spéciales autour de l’événement.

Côté Canal+, l’antenne sera largement mobilisée dès le matin. Canal+ Foot débutera sa journée spéciale à 9 heures avec duplex, informations et émissions dédiées à la préparation du PSG. Un numéro spécial de « La Clinique des sports », présenté par Lyes Houhou avec Alain Roche, reviendra notamment sur la préparation physique et mentale des Parisiens.

J-6 🔥 Vivez la finale de Ligue des Champions, PSG/Arsenal, le samedi 30 mai à 18H00 sur CANAL+.

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Un « Canal Bus » dans les rues de Budapest

À partir de 13 heures, Canal+ lancera également un « Canal Bus » dans les rues de Budapest pour suivre l’ambiance autour de la finale. Le Canal Champions Club sera ensuite délocalisé directement à la Puskas Arena dès 16 heures avec Hervé Mathoux, Laure Boulleau, David Ginola, Robert Pirès, Christophe Jallet ou encore Bertrand Latour.

Le match sera commenté par Paul Tchoukriel et Sidney Govou. Après la rencontre, Canal+ proposera un « Late Finale Club » présenté par Nicolas Tourriol avec Samir Nasri, Mickaël Landreau, Aline Riera et Tony Chapron.

Finale en clair sur M6

M6, diffuseur en clair de la finale, utilisera de son côté cette affiche comme répétition générale avant la Coupe du monde 2026. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou seront accompagnés aux commentaires par Samuel Umtiti, tandis que Virginie Sainsily assurera les interventions bord terrain.

Avant-match et débrief seront présentés par Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah avec Ludovic Giuly, Johan Djourou et Luis Fernandez sur le plateau.

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