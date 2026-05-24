Prime Video lance ce dimanche 24 mai sa couverture de Roland-Garros 2026 avec Djokovic-Mpetshi Perricard en night session et un casting emmené par Marion Bartoli et Jo-Wilfried Tsonga.

Prime Video reprend du service porte d’Auteuil. La plateforme d’Amazon lance ce dimanche sa couverture de Roland-Garros 2026 avec la première night session du tournoi entre Giovanni Mpetshi Perricard et Novak Djokovic sur le court Philippe-Chatrier.

LE DUEL DE GÉANTS : 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard 🆚 Novak Djokovic 🇷🇸 À suivre en direct et en exclusivité sur Prime 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/KOLWDkOzp9 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 24, 2026

Comme lors des précédentes éditions, Prime Video conserve les droits exclusifs des onze sessions nocturnes ainsi que certains matchs des phases finales en co-diffusion avec France Télévisions. Le contrat entre la plateforme et le tournoi court jusqu’en 2027.

Frédéric Verdier aux commentaires

Côté présentation, Thibault Le Rol reste aux commandes du dispositif. Il sera entouré d’un casting désormais bien installé avec Jo-Wilfried Tsonga, Marion Bartoli, Fabrice Santoro, Lucas Pouille, Camille Pin et Arnaud Clément, qui effectue son retour cette année. Frédéric Verdier assurera les commentaires des rencontres.

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Prime Video annonce également plusieurs nouveautés éditoriales pour cette édition 2026. Les équipes seront davantage présentes dans les allées du tournoi avant les matchs, tandis que la fonctionnalité « Rapid Recap » fera son apparition pour permettre aux spectateurs arrivant en cours de rencontre de revoir rapidement les temps forts du début de match.

La plateforme conserve aussi son option “Stadium FX”, qui permet de suivre les rencontres uniquement avec l’ambiance du court, sans commentaires.

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