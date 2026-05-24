Entre favoris au rendez-vous, forfaits de dernière minute, derniers adieux de Gaël Monfils et énorme dispositif marketing, Roland-Garros 2026 est lancé porte d’Auteuil.



Roland-Garros 2026 est officiellement lancé. Depuis ce dimanche 24 mai, tous les meilleurs joueurs et joueuses de la planète (ou presque) ont retrouvé la terre battue parisienne pour deux semaines de compétition porte d’Auteuil.

Sinner grand favori, Fils forfait de dernière minute

Cette édition démarre toutefois avec un gros coup dur pour le public français. Arthur Fils, considéré comme la meilleure chance tricolore, a abandonné à la veille du tournoi après des douleurs persistantes. Un forfait qui s’ajoute à celui du tenant du titre Carlos Alcaraz, blessé au poignet droit. Résultat : le tableau masculin paraît beaucoup plus ouvert.

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner arrive désormais comme le grand favori pour décrocher sa première Coupe des Mousquetaires. Novak Djokovic tentera, lui, d’aller chercher un 25e titre du Grand Chelem à 38 ans, tandis qu’Alexander Zverev reste un sérieux outsider. Chez les dames, Coco Gauff défend son titre face à Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou encore Elena Rybakina.

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Côté français, malgré le forfait de Fils, plusieurs joueurs seront surveillés de près. Gaël Monfils dispute notamment l’un de ses derniers Roland-Garros dans le cadre de sa tournée d’adieux. La jeune pépite Moïse Kouamé sera également attendue, tout comme Loïs Boisson chez les femmes après sa demi-finale surprise en 2025.

Co-diffusé par France Télévisions et Prime Video

Comme chaque année, France Télévisions assurera gratuitement la majorité de la diffusion du tournoi. Prime Video récupérera les onze night sessions ainsi que certains quarts de finale exclusifs.

Le prize money continue aussi de grimper avec 2,8 millions d’euros promis aux vainqueurs des tableaux simples.

Qui sont les (nombreux) partenaires ?

Mais Roland-Garros reste aussi une immense machine économique et marketing. BNP Paribas conserve son statut de parrain officiel du tournoi. Autour du Grand Chelem parisien, plusieurs grandes marques mondiales renforcent encore leur visibilité. Emirates, Lacoste, Renault et Rolex occupent le rang de partenaires premium. ALL Accor, Engie, Infosys, Hespéride, Mastercard, Perrier ou Wilson figurent également parmi les partenaires officiels.

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Dans les allées du tournoi, les activations de marques vont encore occuper une place importante cette année. Orange, Lavazza, Magnum, Schweppes ou encore JCDecaux font partie des fournisseurs officiels présents sur le site. Un portefeuille partenaires qui illustre encore le poids commercial considérable de Roland-Garros dans le sport mondial.

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