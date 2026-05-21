Le groupe L’Équipe mobilisera 170 personnes et 22 envoyés spéciaux pour couvrir la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Qui dit Mondial XXL, dit dispositif XXL. Le groupe L’Équipe a dévoilé son important dispositif éditorial pour la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Au total, 170 personnes seront mobilisées sur l’ensemble des supports du groupe, entre le journal, le site et la chaîne L’Équipe.

500 pages de journal consacrées au Mondial

Vingt-deux envoyés spéciaux seront présents sur place, dont quinze reporters, deux reporters vidéo, trois photographes et deux reporters télé. Six journalistes suivront spécifiquement l’équipe de France. Le journal prévoit également un bouclage repoussé jusqu’à 2 h 15 les soirs de match des Bleus afin d’intégrer les dernières informations.

Côté contenus, L’Équipe annonce 500 pages consacrées au Mondial dans son quotidien, ainsi qu’une soixantaine de contenus publiés chaque jour sur le site. Un podcast quotidien baptisé « L’Équipe du Mondial », animé par Marie-Amélie Motte, accompagnera aussi la compétition.

Un documentaire interactif et deux hors-séries

Le groupe proposera également plusieurs formats spéciaux, dont un documentaire interactif de L’Équipe Explore consacré à la finale France-Italie de 2006, disponible à partir du 2 juin. Deux hors-séries seront aussi commercialisés : un guide complet de la Coupe du monde et un numéro spécial jeux.

Sur la chaîne L’Équipe, 165 heures de direct sont prévues autour du tournoi avec des émissions adaptées aux horaires nord-américains. Giovanni Castaldi et Jérémy Jeanningros interviendront notamment en duplex depuis les États-Unis.

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