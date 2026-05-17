Le Français Nicolas Batum intégrera le dispositif international de Prime Video pour couvrir la finale NBA 2026, diffusée en France sur la plateforme d’Amazon.

Prime Video continue de renforcer son dispositif autour de la NBA. Selon les informations de L’Équipe, Nicolas Batum fera partie des consultants mobilisés par la plateforme d’Amazon pour couvrir la finale NBA 2026.

Le joueur français des Los Angeles Clippers interviendra dans une émission internationale produite depuis un plateau de 1 200 m² installé à Culver City, au sein des studios MGM. Batum prendra la parole en anglais, avec une diffusion sous-titrée pour le public français.

« Batman » au micro de TF1 pour le Mondial 2027

Cette arrivée s’inscrit dans le cadre du nouveau partenariat mondial signé entre Amazon et la NBA. Si Prime Video ne diffuse pas la finale aux États-Unis, la plateforme retransmettra l’événement dans plusieurs territoires internationaux, dont la France.

Le contrat signé avec la NBA permet également à Prime Video de diffuser plus d’une centaine de rencontres par saison pour le public français : matches de saison régulière, NBA Cup, play-in, play-offs et plusieurs finales NBA sur la durée de l’accord.

Déjà attendu comme consultant sur TF1 pour la Coupe du monde de basket 2027, Nicolas Batum poursuit ainsi son développement dans les médias sportifs.

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