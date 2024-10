Sponsoring – Coldplay sur le maillot du FC Barcelone face au Real Madrid

Depuis plusieurs classico, le Barça joue avec le logo d’un groupe sur son maillot grâce à son partenariat avec Spotify.

Après les Rolling Stones, Drake ou Rosalia, entre autres, c’est au tour de Coldplay de figurer sur le maillot du FC Barcelone lorsque que le club catalan affrontera le Real Madrid le 26 octobre prochain au stade Santiago Bernabéu.

Le groupe anglais vient tout juste de sortir un nouvel album intitulé Moon Music et c’est ce logo de lunes qui sera affiché sur le devant de la tunique blaugrana. Les féminines porteront le maillot le 2 novembre face à Eibar.

Comme lors de chaque collaboration, une collection complète comprenant t-shirts, écharpes, pulls et autres vêtements est également disponible à l’achat. Pour le maillot, il faudra attendre le 18 octobre pour pouvoir acheter ce maillot inédit, bien qu’une prévente soit accessible dès aujourd’hui à partir de 23h30.

Comme les dernières éditions, les maillots seront limités à 1899 exemplaires (en hommage à la date de fondation du club) et devrait se vendre autour 400€. Une version encore plus limitée d’un maillot « match » dédié des joueurs et joueuses du club sera également mise en vente à 2000€. Le Barça précise que « l’argent récolté grâce à ces maillots à un projet de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (ACNUR/ACNUR) et la Fondation FC Barcelone ».

Le club a d’ailleurs posté une vidéo sur son compte Instagram filmant la réaction des joueurs et joueuses, tous très contents de cette nouvelle collaboration.

À lire aussi