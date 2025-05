Les Playoffs de Betclic Elite en exclusivité sur DAZN

Tous les matchs des Playoffs de Betclic Elite seront diffusés exclusivement sur DAZN à partir de lundi. Les quarts de finale auront lieu chaque soir du 26 mai au 1er juin.

En s’inscrivant sur DAZN, les fans de basket pourront regarder gratuitement trois soirées de Playoffs : Lyon-Villeurbanne vs Chalon (mardi 27 mai à 19h), Bourg-en-Bresse vs Cholet (mercredi 28 mai à 19h) et Chalon vs Lyon-Villeurbanne (jeudi 29 mai à 19h). D’autres matchs des demi-finales et de la finale seront également accessibles gratuitement.

Paul Lacombe au micro

Le joueur de Nanterre, Paul Lacombe – figure incontournable de la Betclic Elite – avait créé l’événement sur DAZN en portant un micro pendant le match Nanterre-Gravelines-Dunkerque. Ce dernier rejoint la liste des consultants DAZN : Stephen Brun, Ruddy Nelhomme, Thomas Larrouquis, les journalistes Chloé Westelynck, Clément Halberstadt, Maximilien Le Liard et la First team composée d’ Erwan Abautret, Thomas Dufant et Tom Ciaravino.

A noter que la plateforme britannique sera aussi au plus proche du terrain avec une équipe renforcée et davantage de caméras pour ne rien rater de l’intensité de ces rencontres capitales.