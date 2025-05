Du 23 au 25 mai, Skweek délocalise son antenne à Abu Dhabi pour offrir à ses abonnés une couverture exceptionnelle du Final Four de l’Euroleague, avec près de sept heures de direct par jour.

L’AS Monaco disputera pour la deuxième fois de son histoire le Final Four de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après une victoire acharnée face au FC Barcelone en cinq manches, les hommes de Vassilis Spanoulis affronteront en demi-finale l’Olympiakós d’Evan Fournier, leader de la saison régulière.

Les Monégasques auront une ambition claire : prendre leur revanche sur la demi-finale perdue en 2023 et viser leur premier titre européen majeur.

Dans l’autre demi-finale, le Panathinaïkós, tenant du titre emmené par Ergin Ataman, affrontera le Fenerbahçe de Saras Jasikevicius. Pour le coach stambouliote, ce sera un sixième Final Four consécutif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SKWEEK (@skweektv)

Un dispositif 360° exceptionnel en direct d’Abu Dhabi

Depuis l’Etihad Arena, Niels Onimus et Ali Traoré feront vivre les matchs en direct aux abonnés de Skweek. À Paris, Frédéric Mazéas, Paul Lacombe prendront l’antenne dès vendredi 16h et dimanche 15h, pour analyser les forces en présence et faire monter la tension avant les rencontres.

Enfin, sur les réseaux sociaux, Lucie Agras et l’ensemble des équipe sur place feront vivre les coulisses de l’événement : ambiance, interviews de fans et immersion dans un Abu Dhabi vibrant au rythme de l’Euroleague.

A lire aussi : SuperCoupe LNB 2025 : le basket s’invite à Roland-Garros