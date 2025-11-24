Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a surpris les clients d’un magasin Lululemon en se glissant quelques minutes dans la peau d’un vendeur, le temps d’échanger avec humour et proximité.

Lewis Hamilton a créé la surprise en apparaissant derrière le comptoir d’une boutique Lululemon, le temps d’un passage improvisé qui a ravi clients et fans. Loin des paddocks, le septuple champion du monde a joué les employés modèles : accueil des clients, antivols à retirer, lacets à refaire… tout en gardant son humour habituel. Plusieurs visiteurs l’ont reconnu en plaisantant sur sa ressemblance avec l’athlète affiché au mur. Hamilton a répondu avec un calme amusé, ambiance détendue garantie.

Ambassadeur mondial de la marque depuis février, le pilote Ferrari a profité de l’occasion pour évoquer ses propres débuts dans la vente lorsqu’il était adolescent, racontant ses heures à remplir des rayons et « apprendre la valeur du service client ». Il a également salué le travail quotidien des équipes en magasin, rappelant l’importance du respect pour ces métiers loin des projecteurs.

Blagues et gestes maladroits

À la caisse comme sur la surface de vente, Hamilton a enchaîné les blagues et petits gestes maladroits, offrant une parenthèse rare et chaleureuse à ses fans. Cette apparition légère renforce son rôle d’ambassadeur qui cherche à inspirer au-delà de la F1, en mettant en avant la persévérance, l’esprit d’équipe et le travail invisible derrière chaque métier.

Les clients sont repartis avec des photos, des vidéos… et une anecdote mémorable. Une simple visite devenue moment de proximité inattendu avec l’un des sportifs les plus titrés de la planète.

