La chaîne de la Ligue de football professionnel (LFP), Ligue 1+, a transmis une offre de 20 M€ à la FIFA pour diffuser l’intégralité du Mondial 2026, en complément de M6, a-t-on appris ce mercredi 28 janvier.

Ligue 1+ tente le coup ! Selon une information révélée par L’Équipe, la chaîne de la LFP s’est positionnée pour devenir le diffuseur payant de la Coupe du monde 2026. La plateforme, née il y a quelques mois, aurait formulé une offre globale de 20 millions d’euros à la FIFA, comprenant 18 M€ de droits et 2 M€ de frais de production, afin de retransmettre l’intégralité de la compétition organisée du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’annonce a été faite par Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, lors des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2. Les clubs ont validé cette initiative à l’unanimité. L’accord reste toutefois conditionné à une validation formelle par le Conseil de la FIFA.

L’objectif : éviter un trou de programmation

Dans ce schéma, M6 détient déjà les droits de 54 rencontres en clair. Les autres matches, soit une cinquantaine, seraient diffusés en exclusivité sur Ligue 1+. L’objectif affiché est stratégique : éviter un trou de programmation de près de trois mois à l’issue de la saison 2025-2026 et maintenir la dynamique d’abonnements de la plateforme avant le lancement de l’exercice suivant.

Le dossier reste néanmoins ouvert. L’Équipe souligne que la position de beIN Sports, diffuseur des dernières Coupes du monde dans l’Hexagone, pourrait peser dans la décision finale, au regard notamment de la proximité entre Nasser al-Khelaïfi et Gianni Infantino. D’autres acteurs pourraient également entrer dans la course avec une offre concurrente. A suivre.

