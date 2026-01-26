Du 11 au 15 février prochain, le PSG installe à Londres un espace éphémère entre sport, culture et lifestyle. Le tout en accès gratuit.

Bonne nouvelle pour les fans du PSG qui vivent outre-Manche. Paris Saint-Germain poursuit encore et toujours le déploiement international de sa marque avec Ici C’est Paris La Maison Londres, un espace éphémère ouvert du 11 au 15 février 2026, au 14 Cavendish Square, à proximité d’Oxford Street.

Déployée sur quatre étages dans un bâtiment à l’architecture londonienne, La Maison a vocation à faire découvrir l’univers créatif du club à la croisée du sport, de la culture et du lifestyle parisien. Le nom fait référence au chant emblématique des supporters et s’inscrit dans la stratégie du PSG visant à valoriser son identité au-delà du rectangle vert.

Cette nouvelle boutique proposera des séances de run club, training et kids yoga, une installation artistique immersive, un café parisien, un concept store et un sneaker lab. Au programme aussi : DJ sets, performances, talks, workshops et une tasting room gastronomique sur inscription.

« Un lieu de création et de partage »

Déjà lancé à Los Angeles à l’été 2025 puis décliné à Doha, le concept Ici C’est Paris La Maison illustre la volonté du PSG de renforcer son positionnement de marque globale dans les grandes capitales internationales.

Fabien Allègre, chef de la marque PSG, explique la synergie de cette ouverture :

« Paris est au cœur de l’identité du Paris Saint-Germain. C’est une source d’inspiration permanente, qui nourrit notre créativité et notre ouverture au monde. Avec Ici C’est Paris La Maison Londres, nous donnons vie à cette identité à travers un lieu de création et de partage, pensé pour connecter nos fans internationaux à l’univers et à l’art de vivre parisien. »

