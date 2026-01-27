Hyundai devient partenaire officiel du Marathon de Paris 2026 et s’appuie sur la nageuse championne olympique Laure Manaudou pour incarner les « premières fois » du running.

Pour sa sixième année d’engagement dans le running, Hyundai franchit une nouvelle étape en devenant partenaire officiel du Schneider Electric Marathon de Paris à partir de 2026. Un tournant stratégique pour la marque, qui renforce ainsi sa présence sur l’un des plus grands événements running au monde et consolide son programme « Run to Progress ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hyundai France (@hyundaifrance)

Laura Manaudou, nouvelle ambassadrice

Cette montée en puissance s’accompagne de l’arrivée de Laure Manaudou comme nouvelle ambassadrice. L’ancienne championne olympique (sur 400m, à Athènes, en 2004) incarnera la thématique des « first-timers », ces coureurs qui s’apprêtent à vivre une première grande échéance, à commencer par son propre premier marathon. Elle sera accompagnée de son frère et coach, Nicolas Manaudou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hyundai France (@hyundaifrance)

Stéphane Diagana poursuit de son côté son rôle d’ambassadeur pour une quatrième saison.

En 2026, Hyundai sera présent sur plusieurs rendez-vous majeurs du calendrier français, dont le Semi de Paris, l’adidas 10K Paris et Marseille-Cassis, en plus du Marathon de Paris. L’engagement s’appuie également sur un maillage territorial fort : près de 200 courses locales accompagnées via le réseau de distributeurs en 2025.

Dispositifs concrets pour les coureurs

La marque déploiera des dispositifs concrets à destination des coureurs : reconnaissance des parcours, runs collectifs, animations sur site et contenus d’accompagnement en amont des épreuves. Hyundai sera notamment partenaire mobilité du programme « Road to Paris ».

Selon la marque, cet engagement génère des résultats d’image solides, avec 89 % des coureurs jugeant Hyundai légitime dans l’univers du running, et s’inscrit dans une stratégie de visibilité cohérente avec le développement de sa gamme électrifiée.

A lire aussi : Le Toulouse FC prolonge son partenariat avec Hyundai jusqu’en 2028