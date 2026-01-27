Hyundai devient partenaire officiel du Marathon de Paris 2026 et s’appuie sur la nageuse championne olympique Laure Manaudou pour incarner les « premières fois » du running.
Pour sa sixième année d’engagement dans le running, Hyundai franchit une nouvelle étape en devenant partenaire officiel du Schneider Electric Marathon de Paris à partir de 2026. Un tournant stratégique pour la marque, qui renforce ainsi sa présence sur l’un des plus grands événements running au monde et consolide son programme « Run to Progress ».
Laura Manaudou, nouvelle ambassadrice
Cette montée en puissance s’accompagne de l’arrivée de Laure Manaudou comme nouvelle ambassadrice. L’ancienne championne olympique (sur 400m, à Athènes, en 2004) incarnera la thématique des « first-timers », ces coureurs qui s’apprêtent à vivre une première grande échéance, à commencer par son propre premier marathon. Elle sera accompagnée de son frère et coach, Nicolas Manaudou.
Stéphane Diagana poursuit de son côté son rôle d’ambassadeur pour une quatrième saison.
En 2026, Hyundai sera présent sur plusieurs rendez-vous majeurs du calendrier français, dont le Semi de Paris, l’adidas 10K Paris et Marseille-Cassis, en plus du Marathon de Paris. L’engagement s’appuie également sur un maillage territorial fort : près de 200 courses locales accompagnées via le réseau de distributeurs en 2025.
Dispositifs concrets pour les coureurs
La marque déploiera des dispositifs concrets à destination des coureurs : reconnaissance des parcours, runs collectifs, animations sur site et contenus d’accompagnement en amont des épreuves. Hyundai sera notamment partenaire mobilité du programme « Road to Paris ».
Selon la marque, cet engagement génère des résultats d’image solides, avec 89 % des coureurs jugeant Hyundai légitime dans l’univers du running, et s’inscrit dans une stratégie de visibilité cohérente avec le développement de sa gamme électrifiée.
