La LFP a obtenu gain de cause, ce mardi 27 janvier, contre beIN Sports. La chaîne qatarie est condamnée à payer plus de 14 M€ de droits TV impayés pour la Ligue 1 McDonald’s.

Nouvelle victoire en justice pour la Ligue de football professionnel (LFP) face à beIN Sports. Selon une information révélée ce mardi après-midi par L’Équipe, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné la chaîne à régler l’intégralité des sommes dues au titre des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la saison en cours, soit plus de 14 millions d’euros.

Le litige portait sur le contrat liant beIN Sports à LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue. Mécontente des conditions de diffusion imposées pour son affiche du samedi après-midi, beIN Sports avait décidé de ne verser qu’une partie des échéances prévues : 14 M€ au lieu des 18 M€ dus à chaque paiement, sur un total annuel de 78,5 M€. La chaîne réclamait en parallèle près de 29 M€ d’indemnités.

Déboutée, beIN Sports « prend acte »

Dans son jugement, le tribunal a « débouté beIN Sports France de l’ensemble de ses demandes » et l’a condamnée à régler précisément 14,13 M€ correspondant aux soldes impayés. beIN Sports a indiqué auprès du quotidien sportif « prendre acte » de la décision tout en étudiant les voies de recours possibles, dénonçant un manque de dialogue avec la LFP.

Cette décision intervient deux semaines après une autre victoire judiciaire de la Ligue face à Canal+ et beIN Sports dans le dossier des droits Amazon.

Pour rappel, à partir de la saison prochaine, beIN Sports ne diffusera plus la Ligue 1, dont l’intégralité des matches sera proposée via la plateforme Ligue 1+. La chaîne reste en revanche engagée sur la Ligue 2, pour un montant de 40 M€ par saison jusqu’en 2029.

A lire aussi : « Safeplay » : beIN Sports lance une nouvelle émission foot sur YouTube, Olivier Giroud inaugure le concept