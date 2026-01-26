beIN Sports s’apprête à renforcer son offre digitale avec « Safeplay », une émission mensuelle 100 % football diffusée sur YouTube à partir de ce mardi 27 janvier. Le champion du monde Olivier Giroud sera le premier invité.

beIN Sports élargit son dispositif éditorial digital avec le lancement de Safeplay, une nouvelle émission mensuelle dédiée au football, qui sera diffusée exclusivement sur YouTube. Ce format original sera mis en ligne pour la première fois ce mardi 27 janvier sur la chaîne beIN SPORTS France.

L’émission est animée par Nico Colombien, créateur de contenus sport et musique, accompagné d’Omar Da Fonseca et du journaliste de la rédaction beIN Sports Adio Lala. À chaque numéro, Safeplay accueillera un invité issu du monde du football. Pour le lancement, c’est Olivier Giroud qui inaugure le programme.

Anecdotes fun et quizz

Chaque épisode s’articule autour de trois séquences bien identifiées : un entretien long consacré aux anecdotes et au parcours de l’invité, une rubrique « Unpopular Opinion » pensée pour susciter le débat, puis un jeu 100 % football destiné à tester les connaissances et la spontanéité des participants. L’objectif affiché est de proposer un contenu plus personnel, dans un ton volontairement décontracté, en complément des formats télévisés classiques.

Safeplay s’inscrit dans la stratégie de beIN Sports visant à renforcer sa présence sur les plateformes sociales, en particulier auprès d’un public plus jeune et très consommateur de contenus digitaux. Des extraits courts de l’émission seront également déclinés sur l’ensemble des réseaux sociaux du groupe afin d’amplifier la portée du programme.

