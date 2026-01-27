Le 7e joueur mondial de padel Coki Nieto s’engage avec Decathlon comme ambassadeur Kuikma pour trois saisons.

Joli coup pour Decathlon. Coki Nieto, actuel 7e joueur mondial de padel, a signé un partenariat de trois ans avec l’enseigne française. L’Espagnol devient ambassadeur de Kuikma, la marque raquettes du groupe, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer sa crédibilité sur le circuit professionnel tout en conservant un positionnement accessible.

À partir de cette saison, Coki Nieto évoluera avec la Kuikma Hybrid Pro, une raquette polyvalente orientée contrôle et puissance, co-conçue avec des joueurs professionnels. Le modèle portera sa signature et bénéficiera d’un nouveau design. « Decathlon est une marque dont je partage les valeurs. Pouvoir évoluer aujourd’hui au plus haut niveau avec ses produits est quelque chose de très spécial », explique le joueur dans le communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Decathlon France (@decathlon)

Logique de co-création avec le joueur

Ce partenariat s’inscrit dans une logique de co-création, pilier de la stratégie Kuikma. Les équipes de conception travailleront avec Nieto au développement de futures raquettes destinées aux pratiquants experts comme amateurs. Un peu comme la marque le fait avec Gaël Monfils, ambassadeur tennis de la marque. « Pour un joueur professionnel, la raquette est notre outil de travail. Participer à son développement est un rêve d’enfant », reconnaît Coki Nieto.

Pour Kuikma, l’objectif est clair : gagner en légitimité sur le circuit Premier Padel et démontrer qu’une marque grand public peut s’imposer au plus haut niveau.

« Son expérience du très haut niveau nous permettra de renforcer la crédibilité de Kuikma sur la scène internationale », précise Frédéric Oudeville, directeur de Kuikma Padel.

A lire aussi : « Un rêve devenu réalité » : le numéro 1 mondial du padel, Arturo Coello, nouvel ambassadeur de Rolex