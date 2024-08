28 ans après, Linford Christie nous dévoile les dessous des célèbres lentilles de contact Puma pour les JO d’Atlanta 1996 !

En marge des Jeux Olympiques d’Atlanta 1996, Linford Christie et son équipementier Puma se font remarquer lors d’une conférence de presse organisée par la marque allemande.

Il y a 28 ans, en portant des lentilles de contact en forme de félin, le célèbre logo de Puma, le sprinter britannique parvient à attirer l’attention médiatique d’une manière habile. Une activation qui reste encore aujourd’hui un exemple lorsqu’il s’agit de marketing sportif ou encore d’ambush marketing.

Pour ces JO 96, Puma souhaitait afficher un tatouage de la marque sur l’athlète pendant ses courses mais la demande a été refusée par le Comité d’Organisation Olympique (CIO). En réponse, Puma décida d’organiser une conférence de presse « provocatrice » pour annoncer que Linford Christie allait peut être courir avec des lentilles Puma suite au refus du tatouage.

« Ces lentilles de contact, c’était notre idée avec mon agent et Puma les a fabriquées »

Il y a quelques jours et à l’occasion des JO de Paris 2024, nous avons pu échanger avec Linford Christie sur ce sujet depuis le QG de la marque (« Puma House ») qui accueille athlètes et fédérations sous contrat pendant l’olympiade.

Linford Christie n’a pas changé. À l’exception de quelques cheveux blanc, la légende du sprint est toujours aussi sûr de lui et déborde de sympathie.

S’il a marqué l’histoire de l’athlétisme en devenant le premier athlète européen à courir le 100m en moins de 10 secondes et en remportant une Médaille d’Or aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, Linford Christie a aussi marqué l’histoire du marketing sportif avec Puma.

« Les gens m’en parlent tout le temps » nous explique le britannique lorsque nous lui demandons de nous détailler cette histoire. « À chaque occasion, on me dit que c’était de l’ambush marketing mais ça n’a jamais été l’intention ». On aimerait vouloir te croire Linford !

« J’ai eu la chance d’être sponsorisé par une marque qui donne de la liberté d’expression et c’est ce que Puma a fait. On m’a permis de designer mes propres équipements et faire différentes choses. Lors de chaque championnat, on essayait de faire quelque chose de différent. On avait fait le tatouage… Ces lentilles de contact, c’était notre idée avec mon agent et Puma les a fabriquées. Je suis un athlète Puma depuis 40 ans, même plus longtemps que ça donc c’est agréable d’être avec une marque qui te donne l’opportunité de faire des choses comme ça ! ».

Et 28 ans plus tard, la lentille de contact Puma continue d’être utilisée par la marque dans de nombreuses communications. Elle est même l’une des stars de la campagne mondiale « See the game like we do » déployée depuis quelques mois autour des Jeux Olympiques de Paris 2024.

