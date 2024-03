Paris 2024 : Puma présente les tenues des coureurs jamaïcains

Lors d’un événement à Kingston (Jamaïque), Puma a présenté les nouvelles tenues de la Jamaica Olympic Association pour les JO de Paris 2024.

Samedi dernier lors des ISSA Boys & Girls Championships à Kingston, Puma, équipementier historique de la fédération jamaïcaine d’athlétisme, a présenté les tenues que les athlètes porteront lors des Jeux de cet été.

Chacune des plus grandes stars portait alors une des nouvelles tenues. Parmi eux, Johan Blake, Asafa Powell, la double championne olympique Elaine Thompson-Herah ou encore Shericka Jackson, la femme la plus rapide sur 200 mètres.

Dans les couleurs traditionnelles du pays, on retrouve le jaune, le vert et le noir. « Les nouveaux designs représentent une parfaite harmonie entre vitesse et mode » explique Puma. Une des tenues pour femme varie entre le noir et le jaune comme couleur principale. Des lignes qui rappelle des griffures donnent un style de mouvement aux tenues. « Ancrés dans la performance élite, ils ont été conçus pour évoquer la vitesse ».

