L’OL et Groupama prolongent le naming du Groupama Stadium jusqu’en 2030

L’Olympique Lyonnais et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont officialisé la prolongation de leur partenariat autour du naming du stade du club, portant ainsi la durée de l’accord à 13 ans, un record en France pour un contrat de ce type. L’annonce a été faite le dimanche 31 août 2025, en marge de la rencontre OL / OM, au Groupama Stadium, en présence de Michele Kang (présidente de l’OL), Michael Gerlinger (directeur général), Patrick Laot (président de Groupama Rhône-Alpes Auvergne) et Francis Thomine (directeur général).

Ce partenariat, initié en 2017, est prolongé de cinq années supplémentaires, jusqu’en 2030. Il témoigne de la relation de confiance et de fidélité qui unit le club et l’assureur mutualiste, deux acteurs majeurs du territoire lyonnais. En plus du stade, l’accord inclut également le naming du centre d’entraînement des équipes professionnelles, renforçant l’ancrage de Groupama dans l’est de la métropole lyonnaise.

Pour Michele Kang, cette prolongation s’inscrit dans la volonté du club de maintenir un lien fort avec son territoire et ses supporters :

« Nous sommes extrêmement honorés de compter Groupama parmi nos partenaires. Leur fidélité et leur confiance confirment notre stratégie de maintenir un lien durable avec notre territoire, avec les grands lyonnais et plus largement tous les supporters du club. »

De son côté, Francis Thomine, directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a souligné l’importance de ce partenariat pour la région :

« Nous sommes fiers de reconduire le naming du Groupama Stadium avec l’OL pour une durée de 5 ans. Pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ce renouvellement est un acte de conviction et de solidarité. Plus que jamais, le Groupama Stadium porte en lui le pouvoir de nous rassembler ! »

Avec cette prolongation, le Groupama Stadium confirme son statut d’infrastructure emblématique du sport français et demeure un symbole d’engagement et de coopération entre un club historique et un acteur économique local majeur.