PSG : Haier devient Partenaire Officiel jusqu’en 2028

Déjà actif dans le sponsoring sportif, notamment dans le tennis avec un partenariat autour de Roland-Garros, Haier franchit une nouvelle étape en s’associant avec le Paris Saint-Germain.

Le PSG a officialisé un partenariat pluriannuel avec la marque leader mondial de l’électroménager. Cet accord, qui court jusqu’en 2028, vient renforcer la stratégie de sponsoring du club parisien.

En tant que Partenaire Officiel, Haier bénéficiera d’une forte visibilité, notamment via les LED du Parc des Princes, des espaces dédiés à la marque et des activations immersives destinées aux supporters à travers le monde.

Pour Haier, déjà présent dans le tennis, ce partenariat s’inscrit dans la continuité de son slogan “Play with the Number Ones”, en associant son image à un acteur majeur du football mondial.

« Ce partenariat reflète un état d’esprit de champion et une vision d’un mode de vie plus intelligent », a déclaré Haishan Liang, Vice-Président du Groupe Haier.

De son côté, le PSG voit en cette collaboration une opportunité de renforcer le lien avec ses fans, au stade comme à domicile.