Sublime Côte d’Ivoire devient partenaire majeur du Stade Français Paris

Le Stade Français Paris, club emblématique du TOP 14, et le ministère du Tourisme et des Loisirs ivoirien, à travers son plan stratégique « Sublime Côte d’Ivoire », officialisent un partenariat majeur pour les trois prochaines saisons. Un accord facilité par l’agence internationale de marketing sportif, SPORTFIVE.

Dans les faits, Sublime Côte d’Ivoire est une initiative nationale visant à positionner la Côte d’Ivoire comme l’une des principales destinations touristiques d’Afrique. Cette dernière s’appuie également sur ce partenariat pour amplifier sa stratégie de communication et promouvoir la nation chère à Didier Drogba dans l’Hexagone.

Après l’OM, le rugby

Notons qu’après un rapprochement fructueux avec l’Olympique de Marseille en avril dernier, le Stade Français Paris et le monde de l’ovalie tricolore deviennent désormais des vecteurs privilégiés pour séduire les 26 millions de fans de rugby en France et au-delà. Avec une communauté digitale de 710 000 abonnés sur six plateformes (Facebook, X, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube) et une croissance de 30 000 abonnés depuis le début de la saison, le club de la capitale offre donc une visibilité exceptionnelle à son nouveau partenaire.

Une formidable vitrine

Dans le cadre de cet accord, Sublime Côte d’Ivoire bénéficiera d’une exposition de marque sur la face avant du maillot de l’équipe professionnelle, que ce soit en TOP 14 ou en Coupe d’Europe, à domicile comme à l’extérieur. Le logo apparaîtra également sur les équipements du staff et sur les maillots des Pink Rockets, l’équipe féminine du club. En complément, des dispositifs de visibilité classiques seront déployés dans l’enceinte du stade Jean-Bouin, renforçant l’attractivité de la marque ivoirienne auprès des supporters.

Un partenariat, 3 objectifs majeurs :

Une communication auprès du grand public pour promouvoir le tourisme.

Des synergies BtoB entre les entreprises ivoiriennes qui souhaitent s’implanter en France et des entreprises françaises dans leur développement en Côte d’Ivoire.

Un développement de la pratique du rugby en Côte d’Ivoire en s’appuyant sur l’expertise du club parisien qui a développé un réseau de clubs partenaires à l’international : accompagnement, séances de formation en ligne et sur site, accueil de jeunes joueurs/joueuses pour des stages, envoi de maillots et dotations.

La déclaration

« Nous sommes fiers que la Côte d’Ivoire devienne le partenaire majeur du Stade Français Paris, aux côtés de nos équipes masculines et féminines. En choisissant notre club pour promouvoir son attractivité, créer des synergies économiques et surtout développer la pratique du rugby grâce à notre expertise, la Côte d’Ivoire initie une collaboration inédite dans le monde du rugby. Être le premier club à s’associer à un pays africain donne à ce partenariat une dimension à la fois sportive, humaine et stratégique. Nous remercions chaleureusement la Côte d’Ivoire et son Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana, pour la qualité de nos échanges et la confiance accordée. Nous avons hâte de déployer ensemble ce partenariat ambitieux durant les trois prochaines saisons. » (Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris).

