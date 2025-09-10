Unis par une passion culturelle commune pour le sport, l’innovation et le design émotionnel, les deux marques lanceront une ligne exclusive de vêtements, de chaussures et d’accessoires dans le monde entier, avant même la première course, offrant aux fans l’occasion d’afficher leur solidarité avec l’équipe.

« adidas et Audi collaborent depuis des décennies dans le sport de haut niveau, fondée sur des valeurs communes et la volonté d’inspirer par la performance. Notre partenariat en Formule 1 va bien au-delà de la quête d’innovation et de performances de pointe : il allie les forces et les visions de deux marques avant-gardistes. » La prochaine collection adidas se caractérisera par sa clarté et sa précision, à l’image de la nouvelle philosophie de design d’Audi. « Le fait que nous préparions l’entrée de notre marque dans la catégorie reine du sport automobile avec adidas témoigne de la grande confiance et de la reconnaissance que nous accordons à notre collaboration. » (Gernot Döllner, PDG d’AUDI AG et président du conseil d’administration de Sauber Motorsport AG)

« Nous sommes très fiers de nous associer à la future écurie Audi F1 et de soutenir ses débuts au plus haut niveau de la compétition. L’arrivée des quatre anneaux emblématiques et de nos trois bandes dans le paddock 2026 marque un nouveau chapitre passionnant du sport automobile. S’inscrivant dans notre engagement continu envers la F1, ce partenariat témoigne de notre volonté de collaborer avec des marques partageant des convictions communes et des perspectives innovantes, sur et en dehors de la piste. Nous sommes impatients de dévoiler tout ce que nous avons prévu pour permettre aux pilotes et à l’écurie de réussir et de séduire une nouvelle génération de fans de sport automobile ! » (Bjørn Gulden, PDG d’adidas)